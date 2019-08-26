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21:57 26 Ağustos 2019
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    Karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını öldüren astsubay için 3 kez müebbet hapis talebi

    © AA /
    Türkiye
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    Adana'da karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını silahla öldürdükten sonra tutuklanan astsubay için üç kez müebbet hapis talep edildi.

    Adana'da karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını silahla öldürdükten sonra tutuklanan astsubay hakkında hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Emine Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
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    İddianamede sanık hakkında, karısı Büşra G. ve kayınbabası Cemal Ü'yü 'kasten öldürme' suçundan biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası, kayınvalidesi Sultan Ü'yü 'silahla kasten yaralama' suçundan da 15 yıl hapis cezası istendi.

    Silahla yaralanan Sultan Ü'nün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Ertuğrul G. hakkında ek iddianame hazırlandı. Sanık hakkında istenilen cezanın biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezasına çıkarıldığı ek iddianame, davanın görüleceği mahkemeye sunuldu.

    İNTİHARA KALKIŞTI

    Olayın detaylarına da yer verilen iddianamede, polis ekiplerinin anons üzerine olay yerine gittiklerinde, kapısı açık olan dairede Büşra G'nin yerde hareketsiz yatarken, Sultan Ü'yü de yaralı şekilde bulduğu belirtildi.

    Polis ekiplerince, olay yerinde başına silah dayamış halde bulunan katil zanlısı Ertuğrul G'nin, "Ben bittim abi, öldüler... Ben ne yapacağım şimdi? Eşimi öldürdüm" diyerek ağladığı, zanlının daha sonra kayınbabasının da balkonda yattığını söylediği iddianamede yer buldu.

    Olaydan sonra tutuklanan ve astsubay olduğu öğrenilen Ertuğrul G'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi de iddianameye girdi.

    'BABASI ÜZERİME DOĞRU GELMEYE BAŞLADI, BEN DE RASTGELE 10-11 EL ATEŞ ETTİM'

    © DHA /
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    İfadeye göre, Ertuğrul G, karısının Babalar Günü dolayısıyla kayınbabasına aldıkları ayakkabıyı değiştirmek için alışveriş merkezine gitmek istediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

    "Eşime yorgun olduğumu söylediğimde agresif davrandı. Yanına gidip sakin olmasını istedim ancak bana küfür ederek gitmemi istedi. Anne ve babası da sesler üzerine yanıma geldi. Babası bana 'Çık git biraz hava al' dedi. O sırada eşim 156'yı arayarak kendisini silahla tehdit ettiğimi söyledi. Ailesiyle birlikte hakaret edince balkona çıkıp silahı kafama dayadım. Ailesi yanıma gelerek 'Yapma' dediler. İçeri girdiğimde tekrar hakaret ettiler. Eşim yüzüme tırnağıyla çizik attı. Babası silahı elimden almaya çalıştı. Bunun üzerine eşim özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Kimsenin olmadığı tarafa ihtar için ateş ettim. Babası üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de rastgele, 10-11 el ateş ettim. Babası yere düştü. Eşim annesinin arkasındaydı. Kendime de ateş etmek istedim, silah patlamadı."

    'ÇOK PİŞMANIM, KEŞKE OLAYLAR BU AŞAMAYA GELMESEYDİ'

    Emine Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
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    Olaydan sonra yaralı olan eşi ve kayınvalidesi için kapıyı açarak yardım istediğini ileri süren sanık, "Çok pişmanım. Keşke olaylar bu aşamaya gelmeseydi. Ben eşime tokat atmaya bile kıyamıyordum. Nasıl yaptığımı bilmiyorum" ifadesini kullandı. 

    NE OLMUŞTU?

    Astsubay Ertuğrul G, 9 Temmuz'da misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ü'yü (58) tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) yaralamıştı. Sultan, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 

    Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Müebbet, Cinayet, kaynana, Evlilik, astsubay
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