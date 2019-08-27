Dilipak: Erdoğan sonrası yol haritası İsrail seçimlerinden sonra belli olacak

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında AK Parti içerisindeki tartışmalara değinerek "Son zamanlarda çok fazla sağlığı ile Erdoğan, operasyonlarla Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı tartışmaların odağındaki isimler. Krizi kontrol edemiyorsanız, döner sahibini vurur. Tıpkı hedefine ulaşmayan Bumerang gibi" dedi.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Erdoğan sonrası' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti politikalarının 'belirsizlik' içerisinde olduğunu söyledi ve "AK Parti içinde bundan sonrası için yol haritası ve yeni kadrolar konusu ciddi anlamda kafa karışıklığına sebeb oldu" ifadelerini kullandı.

Medya, STK ve iş dünyası ile 'paralel ilişkiler kurulduğunu' söyleyen Dilipak, "Krizi kontrol edemiyorsanız, döner sahibini vurur" dedi.

"Son zamanlarda çok fazla sağlığı ile Erdoğan, operasyonlarla Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı tartışmaların odağındaki isimler" diyen Dilipak ayrıca, 'Erdoğan karşıtı lobinin' Erdoğan sonrası için bir yol haritası üretmeye çalıştığını iddia etti ve bu yol haritasının İsrail seçimlerinden sonra netleşeceğini söyledi:

"Eylül ortalarında İsrail seçimlerinin sonucu belli olacak. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Dost kim, düşman kim, kim kiminle beraber, daha net belli olacak. Birilerinin Erdoğan sonrasına ilişkin yol haritası daha net belli olacak."

Öte yandan Dilipak, ABD'nin Suriye politikalarının da İsrail seçimlerindeki uzlaşmazlık durumu için 'zaman kazanmaya yönelik' olduğunu söyledi ve bölgedeki 'kilit ülkenin' Türkiye olduğunu söyledi:

"Bugün 'Fırat’ın doğusu' ile ilgili gelişmeler biraz da bu çerçevede zaman kazanmaya yönelik. Yoksa Mısır, Suudi Veliahd Prens, Dahlan, BAE hepsi hazırdı. Şimdi gözler 17 Eylül’de yapılacak seçimlere çevrildi. Trump’ın seçimi kazanması, Evanjeliklere Kudüs’te bir zafer armağan etmesi ile mümkün. Bu da bölgede ABD’nin bir düzen kurması şartına bağlı. Bu işte Arap ayağı tamam. İran da bir şekilde kontrol edilmeye çalışılıyor. Kilit ülke Türkiye."