Emekliliğini isteyen Özel Kuvvetler Komutanı Çorbacı: Kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından istifasını veren 5 generalden Ahmet Ercan Çorbacı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Sanki, terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor. Bu bize yapılan büyük haksızlık olur" diye konuştu.

1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından TSK'da görev yapan 5 general istifa etmişti. İstifa edenler arasında, YAŞ’ta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’den sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da var.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Emekliliğini isteyen Özel Kuvvetler Komutanı’nın sözleri' başlıklı yazısında 5 generalin istifasını vermesinin ardından başlayan tartışmalara yer verdi. Suriye sahasında bulunan 6. Tümen Komutanlığı'nın şu anda en güçlü tümen olduğunu belirten Öztürk, "Ahmet Ercan Çorbacı için “Alt göreve verildi, bunun için istifa etti” yorumlarının doğru olmadığını askerlerden dinledim" diye yazdı. Öztürk, söz konusu iddialara ilişkin görüştüğü Çorbacı'nın sözlerini ise şu şekilde aktardı:

"Göreve karşı tepki olmaz. Sonuçta biz askeriz. Bu görevlerde de kendimizi ispatlamışızdır. Sanki, terörle mücadeleden kaçıyormuşuz gibi bir izlenim verilmek isteniyor. Bu bize yapılan büyük haksızlık olur. Teğmen rütbesiyle Kayseri Komando Tugayı'nda başladığım terörle mücadele görevimi bugüne kadar hep dağda sürdürdüm. Görevimi, daha önce birlikte çalıştığımız Ertuğrul Erbakan'a devrediyorum.”

Öztürk görevden ayrılan bir diğer isim Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu'nun tamamen sağlık nedenleriyle ayrıldığını belirtti.

Sınır ötesi harekatlarda görev yapan Tuğgeneraller Ömer Faruk Bozdemir, Uğur Bülend Acarbay, Recep Özdemir ve Ertuğrul Sağlam'ın da istifa ettiğini ancak hafta sonu nedeniyle dilekçelerinin Genelkurmay'a ulaşmadığının belirtildiğini aktaran Öztürk, "Bu istifalar alınmış bir karar doğrultusunda değil. Bazılarının daha önce birlikte hiç çalışmadıkları da biliniyor. Yani, yasal haklarını kullanmışlar. Kuşkusuz bazı sorunlar, sıkıntılar yaşanmıştır. Bazıları ısrarla, 'terfilerin ve atamaların önceden hazırlandığını' belirtiyorlar. Eğer, bu iddialar doğruysa, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük haksızlık yapılıyor demektir" ifadelerini kullandı.