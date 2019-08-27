İstanbul Valiliği'nden kayıp Suudi turist açıklaması

"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde, kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26 Ağustos'ta kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde, ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır."
BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada 'kaybolan Suudi Arabistan vatandaşının bulunduğu ve Suudi Arabistan'a dönüşü için işlemlerin başladığı' ifade edildi.
#بيان بشأن اختفاء المواطنة السعودية في #تركيا#اسطنبول pic.twitter.com/Y41gaKfmtK— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) August 26, 2019
Abeer el Enezi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk tarafından el Enezi’nin en kısa sürede Suudi Arabistan'a dönüşünü kolaylaştırmak için çalışmalar yürütüldüğü de vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Suudi turistin bir caddede alışveriş yaparken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzüne bir şey sıkıldıktan sonra bayıldığı ve ardından kaçırıldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı iddia edilmişti.
Turist kadının Avrupa yakasındaki bir otelde kalan çocukları ve eşinden habersiz kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.
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