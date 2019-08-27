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11:37 27 Ağustos 2019
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    İstanbul Valiliği

    İstanbul Valiliği'nden kayıp Suudi turist açıklaması

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği, Türkiye'de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu yönünde iddialara ilişkin, "kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, alınan ifadesinde, suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2019 / Taha Saleh
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    Valiliğin, bazı yabancı basın yayın kuruluşlarında yer alan haber ve yorumlara ilişkin açıklamasında, yapılan araştırma Suudi Arabistan uyruklu A.M.A'nın 15 Ağustos'ta Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek, eşi ve 3 çocuğuyla turist olarak İstanbul'a geldiğini, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğunu ihbar ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde, kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26 Ağustos'ta kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde, ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır."

    BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

    Öte yandan, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada 'kaybolan Suudi Arabistan vatandaşının bulunduğu ve Suudi Arabistan'a dönüşü için işlemlerin başladığı' ifade edildi.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2019 / Taha Saleh
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    Açıklamada, Türk güvenlik makamlarının olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaların Büyükelçilik ve Başkonsolosluk tarafından takip edildiğinin altı çizildi.

    Abeer el Enezi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk tarafından el Enezi’nin en kısa sürede Suudi Arabistan'a dönüşünü kolaylaştırmak için çalışmalar yürütüldüğü de vurgulandı.

    NE OLMUŞTU?

    Suudi turistin bir caddede alışveriş yaparken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzüne bir şey sıkıldıktan sonra bayıldığı ve ardından kaçırıldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı iddia edilmişti.

    Turist kadının Avrupa yakasındaki bir otelde kalan çocukları ve eşinden habersiz kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.

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    Etiketler:
    Turist, İstanbul, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği, Türkiye, Suudi Arabistan
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