Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla'ya destek: Nakil için donör bekleniyor

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş'ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin, tedavi sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında "Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum. #LeylayaUmutOl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 27 августа 2019 г.
Kahramanmaraş'ta 1.5 aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci, "Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimizi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik" demişti.
Henüz 1.5 aylıkken yüz ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyor:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 26, 2019
- Liseye kadar öğretmenim sayesinde okuyabildim. Yoksa beni okula almıyorlardı benden korkuyorlardı
- Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorumhttps://t.co/slGxYbg9we pic.twitter.com/X4SJ3px5VE
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