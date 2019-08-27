Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla'ya destek: Nakil için donör bekleniyor

Henüz 1.5 aylıkken yüz ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyor:

- Liseye kadar öğretmenim sayesinde okuyabildim. Yoksa beni okula almıyorlardı benden korkuyorlardı

- Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorumhttps://t.co/slGxYbg9we pic.twitter.com/X4SJ3px5VE