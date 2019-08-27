Ankara'da 20 ilçede gündüz bakım evi açılacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan çalışmalara başlanırken, Başkent genelinde çalışan annelerin çocukları için ilk etapta 20 ilçede 20 gündüz bakımevi açılacak.
OCAK AYINDA HİZMETE GİRECEK
Çalışan annelerin yükünü azaltarak kadın istihdamına katkı sağlayacak olan bakımevleri Ocak ayında açılacak.
Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan annelere de destek olmak amacıyla sosyal projelerinden biri olan “Çocuk Gündüz Bakımevi”ni sadece ilçelerde değil Belediyenin Merkez Hizmet binasında da açacak.
Personel çocuklarının yararlanabileceği bakımevinde minikler hem sosyal hem de kültürel aktivitelerle kendilerini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.
Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri bakımevinde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek.
MADDİ DURUMU OLMAYAN AİLELERE ÜCRETSİZ DESTEK
Büyükşehir Belediyesi kuracağı komisyonla gerekli tespitleri yaparak, yoksul ailelerin çocuklarının bakımevlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayarak, bu ailelere destek olacak.
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