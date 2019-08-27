İBB: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hudayi Vakfı ve TÜGVA'yla protokoller iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA'nın da bulunduğu vakıflarla yapılan protokollerin feshedildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla olan protokoller feshedildi.

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirliklerinin, kamuoyunda tartışma konusu olduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatıldığı" hatırlatıldı.

İncelemenin devam ettiği belirtilirken, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir" denildi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, bu vakıflar için bu zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığının belirlendiği, vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapıldığı, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56.5 milyon lira yük getirdiği kaydedildi.