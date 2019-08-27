Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, dış politikayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 'Fırat'ın doğusu' konusuna değinen Şahin, "Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye'den ülkemize sığınmış olan Suriyelileri, o güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Topraklarımızı korumak için de terörle mücadele etmek durumundayız" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü ek binası önünde düzenlenen asfalt plenti açılış törenine katıldı. Törende konuşan Şahin, kaynakların büyük bölümünü ülkenin topraklarını korumak, terörle mücadele için ayırmak mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.
"Bizi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütleri birtakım arkasındaki güçlerin de isteğini yerine getirmek için Türkiye ile savaş halinde. Türkiye de topraklarını böldürmemek için bu terör örgütleriyle canhıraş mücadele vermekte. Biz sadece 780 bin kilometre vatan toprağını korumak için bu mücadeleyi vermiyoruz. Türkiye devletinin sınırları dışında da toprak parçası var. Suriye'de 10 dönümlük bir toprak parçası, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer. Maalesef IŞİD militanları bu türbeyi yağma etmek düşüncesini ortaya koyunca biz oradan Süleyman Şah Türbesi'ni ve içindeki naaşını aldık ve sınırımıza getirdik. Geçici türbe yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını korur. Uluslararası anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilen toprağı da korur, korumak mecburiyetindedir."
'TERÖRLE MÜCADELE ETMEK DURUMUNDAYIZ'
Güvenli bölge konusundaki çalışmalara da değinen Şahin, şöyle devam etti:
"Fırat'ın doğusunda Türkiye ne arıyor, ne yapacak? Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye'den ülkemize sığınmış olan Suriyelileri, o güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Bunun dışında biz belli bir derinlikte bu güvenli bölgenin oluşmasını isterken, aynı zamanda sınırımıza getirmek zorunda kalmış olduğumuz Süleyman Şah Hazretlerinin türbesini o 92 kilometre içerideki yere taşımak mecburiyetindeyiz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Demek ki topraklarımızı korumak için de terörle mücadele etmek durumundayız."
'BU MÜCADELEDE İNŞALLAH BAŞARILI OLACAĞIZ, OLMAK DURUMUNDAYIZ'
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu mücadelede inşallah başarılı olacağız, olmak durumundayız. Bu hepimizin, iktidar, muhalefet, bu ülkede siyaset yapan herkesin temel hedefidir. Hizmet vermede parti ayırımı olmaz. Birbirimize destek vereceğiz. Hem iç politikada hem dış politikada insanımızın ve ülkemizin menfaati olan her şeyde bir ve beraber hareket edeceğiz, etmek mecburiyetindeyiz. Bizim şu anda Suriye içinde toprağımız var. 10 dönümlük de olsa toprağımız var. O toprağımızı yeniden ele geçirmek, bayrağımızı orada dalgalandırmak ve oradaki taburumuzun görev yapmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Malazgirt işte Süleyman Şah. Süleyman Şah kim? Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin de babası. Bizim tarihimizdir, geçmişimizdir. Hem geçmişimize hem de bugünümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz, çıkmak mecburiyetindeyiz."
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