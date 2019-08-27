Soylu'dan 'hediye' açıklaması: Mardin Belediyesi'ne hiç gitmedim, özel bir teftiş yaptırıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Belediyesi'nden hediye aldığı iddialarıyla ilgili, "Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş işlerdir" dedi. Mardin Belediyesi'ne hiç gitmediğini söyleyen Soylu, iddialarla ilgili özel bir teftiş yaptırdığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mardin Belediyesi'ne hiç gitmediğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum. Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır, ne de devlet adamları böyle şeyleri kabul eder. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çok cephe ile mücadele ediyoruz. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize hesabını sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef kara çal izi kalır kabilinde yapılan işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı söz konusu değildir. Bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum. 2-3 yıl içerisinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlar da gelmiştir. Ben hiç gitmedim, bir kez iftar yemeğine katıldım bir de gençlik merkezine gittim. Bunların hepsi Sayıştay denetiminden geçmektedir. Uzun erimli karşılamaların karşılığı olarak devlet büyükleri geldiğinde yaptırılmış bütçeleme diye düşünüyorum."

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇOK ACITTIK, BAŞKA NOKTADAN SALDIRIYORLAR'

Soylu, bir gümüş mağazasında çekilen fotoğrafları değerlendirirken de "Tespihçiye giderim tespih bakarım, bakırcıya gider bakıra bakarım, ayakkabıcıya gider ayakkabıya bakarım. Herhalde terör örgütünü çok acıttık, onun için başka noktadan saldırıyorlar" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Mustafa Yaman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Soylu ile eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu bazı bakanlara aldığı hediyeleri kayıtlara geçirdiği iddia edilmişti.

'THK'NIN YÖNETİMİ BOŞLUKTA, MAHKEMELER DEVAM EDİYOR'



Türk Hava Kurumu'na (THK) yönelik soruşturmaya da değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Kurumu'nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumu'nun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumu'nun yönetimi boşluktadır. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumu'nun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık."

Soylu, THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusunun ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası olduğunu söyledi.