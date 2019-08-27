İngiliz turistlerin asılsız iddiaları Türk ve İspanyol turizmcileri harekete geçirdi

Güney Ege’de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek ’reklamasyon’ davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
Türkiye’de Nisan- Eylül arasında 2.5 milyon İngiliz turistin 1.5 milyonu, Muğla’nın dünyaca ünlü Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde tatil yapıyor. İspanya’da ise yılda 18,5 milyon İngiliz tatilini geçiriyor. Bu iki ülkede tatilini geçiren bazı kötü niyetli turistler, çeşitli yalanlarla ülkelerindeki mahkemelere giderek reklamasyon davası açıp, tazminat alıyor.
İngiltere Tüketici Hakları Mahkemeleri’nde son yıllarda, Türkiye ve İspanya’ya tatile gelen İngiliz turistlerin ’asılsız iddialarla’ başvurduğu tazminatlar artınca, iki ülke turizmcileri harekete geçti.
İngiliz bürokratlarıyla yapılan görüşme sonucunda, artık mahkemelere Türk ve İspanyalı turizmcilerin de katılması sağlandı. Turizmciler belge, video ve fotoğraf gibi belgelerle iddialara karşı savunma yapmaya başladı. Savunmayla İngiliz turistlerin ’asılsız iddiaları’ çürütülünce, tazminat davaları düştü. Asılsız iddialarla tazminat almaya çalışan İngiliz turistler, haksız oldukları anlaşılıp, yüksek para ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalınca geri adım atmaya başladı.
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bu olaylar esasında ülkemiz ve Ege Bölgesi’ndeki otelcilerin en büyük sıkıntılarından biri. Muğla bölgesini domine eden destinasyon İngiltere. Muğla’nın turistik ilçeleri İngiltere’de çok popüler destinasyondur. İngiltere Tüketici Hakları Mahkemesi’nin yasaları gereği ve o yasalarla kontrat yaptığımız için evimize gelen misafirlerimiz maalesef hakları olmayan şekilde tatil dönüşlerinde para talep ediyorlar. Misafirlerimizin ülkelerindeki mahkemelerde astronomik rakamlarla tazminat talebi oluyor. Örneğin, ortalama 1000 yatağı bulunan otelciden 1 milyon poundluk (7 milyon lira) tazminat talebi oluyor. Konaklama tesisinde tatilini yapan İngiliz, ’midem bozuldu, yemeği beğenmedim, gıda zehirlenmesi yaşadım ve otelde sorunlar nedeniyle psikolojim bozuldu’ diyerek ülkesindeki mahkemelere tazminat başvurusu yapıyor" dedi.
Bu asılsız iddialar karşısında otelciler olarak çalışma başlattıklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Nitelikli' diye tabir ettiğimiz 3 yıldız ve üzeri otellerimizde reklamasyon önleme departmanları kuruldu. Yerlerdeki mermerin kayganlığından tutun mutfaktaki temizlik, yiyecek-içeceklerin denetlenmesi üniversite veya bağımsız uluslararası şirketler tarafından denetim yapılarak raporlandı. Bu titiz denetimlerle sahtecilik üzerine kurgulanan oyunları bertaraf ediyoruz. Türk ve İspanyol turizmciler bu konuda çok mağdur. Son iki yılda asılsız iddialarla şikayetlerin artmasıyla mağdur olduk. İki ülkenin turizmcileri ile İngiltere hükümetiyle görüşüldü. İngiltere’deki tüketici hakları ile ilgili değişiklik yapıldı. Artık bu mahkemelere girerek, savunma yapabiliyoruz. Büyük tur operatörleri bizleri daha dikkatli dinleyip, elimizdeki delilleri inceliyor. Bu girişimler sayesinde sahte iddialarla tazminat talep etmeye çalışanların gözleri korkutuldu. Asılsız iddiaların başında hastane raporu olmadan ’midem bozuldu, yediğim yemekten zehirlendim, yaşadığım sıkıntılardan dolayı psikolojim bozuldu’ gelmekte. Geçen ay 4 yıldızlı bir otel hakkında ’zehirlendim’ iddiasıyla açılan tazminat davası, İngiliz ailenin aleyhine sonuçlandı ve 30 bin pound ceza kesildi. Bu para cezasını iki ay içinde ödemezse hapis yatacak. Bu otelci arkadaşımız İngiltere’de duruşmalara girerek elindeki gerçek belgelerle savunma yaptı ve oyunu bozdu" dedi.
Güzellik uzmanı İngiliz turist 35 yaşındaki Grece Obrien, "Ailemle beraber 15 yıldır, Türkiye’ye özellikle Marmaris’e tatile geliyorum. Buradaki herkes çok iyi ve misafirperver. Marmaris’i çok seviyorum. Bu yapılan asılsız talepler ayıp ve üzücü. Marmaris’te 15 yıldır tatil yapıyorum, hiçbir sorunla karşılaşmadım" dedi.
30 yaşındaki Elaine Campbell, "Bu tür şeyleri duyduk ve üzüldük. Türkiye ve Türk insanı çok misafirperver. Gerçekleşen olaylar üzücü" dedi. 33 yaşındaki David Campbell de "Eşimin dediklerine aynen katılıyorum. Yapılan ayıp ve üzücü. Türkiye ve Türk insanı çok iyi" dedi.
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