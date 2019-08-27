Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı: Hiç meraklanmasın

İstanbul'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Erdoğan'ın açıklaması oldu 'Aziz İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' diye..." sözlerine, "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz" yanıtını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. CHP liderine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

İstanbul ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ümraniye'de yaşayan Akman ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bedensel engelli Mesut Akman'a akülü araç hediye etti.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu daha sonra Şile’ye bağlı Kabakoz köyüne geçti. CHP lideri burada köylülerle bir süre sohbet etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Erdoğanın açıklaması oldu ‘Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız’ şeklinde. Kayyum tartışması sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi" sorusuna, "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiyeyi de teröre teslim etmeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

'BENİM DE ONA SORU SORMA HAKKIM OLMALI'

Kılıçdaroğlu, "Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna da, "Niye kapalı kapılar ardında beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kabalına çıkmaya cesaret edemiyor. Niçin? Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları" karşılığını verdi.