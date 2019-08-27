Erdoğan, Roscosmos'un Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya Türk astronot gönderme önerisini kabul etti

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında Türk lidere UUİ’na bir Türk astronotu göndermeyi önerdi.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Rogozin, "Sizlere ortak bir önerimiz var, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir Türk astronotun yörüngeye gönderilmesini organize edelim. Kozmonot Eğitim Merkezi böyle bir çalışmaya hazır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öneriyi kabul ederek Türk milleti adına teşekkürlerini iletti: "Tüm ulusum adına teşekkürlerimi dile getirmek isterim. Yaptığınız çalışmadan dolayı sizlere çok teşekkür ederim."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)