Erdoğan: Ziyaretimiz Rusya'nın havacılık alanında ulaştığı seviyeyi görmemizi sağladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu anlamlı ziyareti, gerek Rusya, gerekse dünyadaki savunma sanayileri, uzay teknolojileri ile alakalı gelişmeler konusunda önemli bir sıçrama olacağına inanıyorum. Rusya'da bu fuar sebebiyle bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ziyaretimiz Rusya'nın havacılık alanında ulaştığı seviyeyi görmemizi sağladı. Teknofest'te biz de Rus dostlarımızı ağırlamak istiyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/m1XsMUHMxw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 27, 2019

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