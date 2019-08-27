Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ yolu kararına itiraz etti

ODTÜ ormanındaki ağaçların yol yapımı için 2017 yılında bir gecede kesilmesinden 678 gün sonra mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Melih Gökçek döneminde yapılan yola karşı mahkemenin verdiği karara Ankara Büyükşehir Belediyesi itiraz etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017 tarihinde, ODTÜ arazisindeki ağaçların bir gecede kesilmesiyle açılan yola ilişkin Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre eski başkan Melih Gökçek döneminde açılan ve mahkemenin 678 gün sonra yürütmeyi durdurma kararı verdiği yola ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz tarihinde mahkemeye itiraz etti. Ankara Bölge İdaresi 5’inci Dava Dairesi belediyenin itirazını reddetti.

‘GÖKÇEK’İN YANLIŞLARINA ORTAK OLMAK ANLAMINA GELİR’

Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını ve mahkeme kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yazılı yaptığı açıklamasında “İtirazı görünce şaşkınlık içerisinde olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

Mahkemenin verdiği kararın ardından kamu zararının Melih Gökçek ve ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ten tanzim edilmesi için suç duyurusunda da bulunduklarını hatırlatan Candan sözlerini şöyle sürdürdü:

“ODTÜ’de 80 milyonun gözü önünde işlenen katliamdaki acılarımız dinmemişken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmesi şaka gibi. Gökçek döneminin yanlış politikalarının devam ettirilmesini kabul etmek mümkün değil. İtiraz metninde ‘davacı odanın davanın açılmasında haksız olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, davanın kamu yararına olmadığı’ ifadeleri ise Ankara adına büyük talihsizlik. Ankara, 25 yıldır Gökçek döneminden çok çekti şimdi onun yanlış kararlarını sürdürmek ona ortak olmak anlamına gelir”.

’25 YILLIK MÜCADELE SÜRECİNİ HATIRLATMAK İSTERİZ’

Karara itirazı eleştiren Candan, “ODTÜ’de planlama ilkelerine aykırı ulaşım ana planından yoksun şekilde parçacıl çözümlemeler, katledilen binlerce ağaç, parçalanan ekoloji ve yaşam alanlarını savunma kararlığı ortada iken bunları gerçekçi bulmayan kazandığımız davayı bozmaya çalışan bir anlayışa karşı 25 yıllık mücadele sürecini bir kez daha hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Belediyeye meslek odaları ile işbirliği kurma çağrısı yapan Candan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni bilimsel bilginin ışığında meslek odaları ile işbirliği içerisinde olmaya, Gökçek’in yanlışlarını ve kent suçlarını devam ettirmemeye davet ediyoruz” dedi.