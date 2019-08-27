CHP'lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililerin de bulunduğu toplantıda İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile ateş eden Cihangir S., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Cihangir S. mahkemece tutuklandı.