THK'den suç duyurusu hakkında açıklama

Türk Hava Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "THK’da devam eden geçmişe yönelik soruşturmalara İçişleri müfettişlerinin de dahil olması bizlere güç ve temiz bir THK ideali için umut vermiştir. Bu suç duyurusu şu anki Yönetimin görev süresini kapsamamaktadır" denildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları olduğu belirtilen Türk Hava Kurumu (THK) ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

THK'den konuyla ilgili yapılan açıklamada kurumun geçmişten gelen 1,4 milyar TL borcu olduğu ifade edilerek, "Uluslararası bağımsız denetim kurumunun yaptığı çalışmalar sonucu THK’nın tüm şirketlerinin iflasta olduğu, tüm mallarının hacizli olduğu tespit edilmiş, idari ve adli kovuşturmayı gerektiren onlarca dosya ortaya çıkarılmıştır" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Hava Kurumunun geçmişten gelen 1,4 milyar TL borcu vardır.

Bugüne kadar geçmişte İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve YÖK gibi kurumların hazırladığı raporların hiçbirinin gereği yapılmamıştır. Uluslararası bağımsız denetim kurumunun yaptığı çalışmalar sonucu THK’nın tüm şirketlerinin iflasta olduğu, tüm mallarının hacizli olduğu tespit edilmiş, idari ve adli kovuşturmayı gerektiren onlarca dosya ortaya çıkarılmıştır.

THK, bu çerçevede ilgililer hakkında suç duyurularını yapmaya başlamış aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü ve Devlet Denetleme Kurulu’na çağrıda bulunmuştur. Bugüne kadar 20 suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurularının daha da artacağı görülmektedir.

THK’da devam eden geçmişe yönelik soruşturmalara İçişleri müfettişlerinin de dahil olması bizlere güç ve temiz bir THK ideali için umut vermiştir. Bu suç duyurusu şu anki Yönetimin görev süresini kapsamamaktadır. Ayrıca, geçmiş dönemde sorumluluğu olup yargıya sevk edilen eski Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yerine mahkemeden “kayyum üye” talebinde bulunulmuş, adli yılın başlamasıyla birlikte bu talebin değerlendirilip sonuca bağlanması beklenmektedir.

Devletinin yardım ve desteği ile yakın Geçmişini temizleyen THK, misyonuna uygun kendisine yakışan bir geleceği en kısa zamanda inşa edecektir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz".