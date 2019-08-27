Kayıt
23:46 27 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İBB'den ulaşım ücretleri zammına ilişkin açıklama

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 010

    Okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde zam oranları belli oldu. Taksi ve minibüs ücretlerinde yüzde 25, Okul servis ücretlerinde yüzde 13'lük zam yapıldı.

    Taksimetre - Taksi
    © İHA /
    İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Tarifelerdeki ücret değişikliği, 'zam' değil 'düzeltme'
    Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantıyla; servis, taksi, minibüs, taksi dolmuş ve arabalı vapurların ulaşım ücretlerinde zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    İBB'den yapılan açıklamada, “İstanbul genelinde faaliyet gösteren; taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servisleri ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Ücret tarifesi; enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı. Taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak; açılış ücreti 5 TL, mesafe tarifesi 3,10 TL, yolculuk başına minimum ücret ise 13 TL uygulanması, minibüslerde mevcut ücretler üzerinden yüzde 25 artış yapılarak; öğrenci 0-6 km 1,5 TL / 6 km sonrası 2 TL, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 2,5 TL uygulanması, taksi dolmuş ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden yüzde 24 artış uygulanması, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; en kısa mesafe olan 0-1 km 243 TL olarak uygulanması, personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 TL, her km için ücret ise 1,26 TL olarak uygulanması, şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı. Elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim uygulanması kararları da alındı" İfadeleri kullanıldı. 

    Etiketler:
    Okul servisi, Zam, Dolmuş, Taksi, İBB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada Katılımcıların Seçimi Ödülü'ne layık görülen Çinli fotoğrafçı Huaming Zhao'nun 'Harvesting Season' çalışması.
    2018-2019 Nikon Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren görüntüler
    Karikatür
    Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet