Van'da görevlendirilen kayyum arkeolojik kazıya desteği kesti

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına verilen lojistik desteğin, Van kayyumu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden sonlandırıldığı bildirildi.

Birgün'ün haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 10 üniversitede görevli arkeolog ve bilim insanlarından oluşan 50 kişilik ekiple Van Kalesi’nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmalarına otobüs desteği kesildiği için, araştırmacılar kazıya yürüyerek gidip geliyor.

'YÜRÜYEREK GİDİP GELİYORLAR'

Kazı başkanı Konyar yaşadıkları süreci “3 aydır kazı yapılıyor. Son bir aydır da Kültür Bakanlığının yetkiler ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Sözleşme yaptık. Onlar da kazıya lojistik destek sağladı. Fakat kayyum atandıktan sonra bu destek bize herhangi bir tebliğde bulunmadan kesildi. Bir sabah kazı yerine gidecek araç gelmediğinde öğrendik” sözleriyle anlattı.

'URARTU'NUN EN ÖNEMLİ MERKEZİNİ KAZIYORLAR'

Kayyum gelince ilk işin arkeolojik çalışmalara ulaşım desteğini kesmek olmasının son derece anlamsız olduğunu vurgulayan Konyar, “Kazıyı kapatmak zorunda kalabiliriz. Ekip olarak yürüyerek gidip geliyoruz. Urartu’nun en önemli merkezi kazıyoruz. Kültür Bakanlığına toplam 80 bin liralık bir ödenek veriyor. Ve bu kadar kişi bu ödenekle çalışıyoruz. Bu nedenle verilen destek oldukça önemliydi” diye konuştu.

'BİLİMİ CEZALANDIRIYORLAR'

Konyar, “Bize hiçbir tebliğde bulunmadan sağlanan araç desteğini kesen Kayyum bize bütün yazışmaları tekrarla diyor. Fakat bu yazışmalar bir aydan uzun sürebilir. Üstelik bu çalışmalarda, devamlılık esastır. Kazıya ara vermeniz gerekecek. Resmen bir cezalandırma süreci var. Ama ne diyelim; Yürüyerek kazı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

KAFASI OLMAYAN 2 BİN 700 YILLIK İSKELET BULUNMUŞTU

Van Kalesi’nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari yapıların, Urartu döneminde inşa edilen kerpiçlerin benzeriyle tamamlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, Urartu tarihi, kültürü, yaşam tarzına yönelik bilimsel araştırmalar da yapılıyor.

Bu kapsamda Urartuların en büyük yerleşim yerlerinden biri olan alanda yürütülen kazılar sırasında 2 bin 700 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kadın iskeleti bulunmuştu. Kafatası olmayan hoker durumundaki iskelet (bacakları karına doğru çekik, bir yana yatırılmış) kazı ekibindeki bilim insanları tarafından incelemeye alınmıştı.