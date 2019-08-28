Bodrum’da yoğun bakımda bulunan Rus kızın St. Petersburg’a nakli, ailesi tarafından kabul edilmedi

Bodrum'da kaldığı otelin havuzunda yüzerken kolunu pompa borusuna kaptıran ve Denizli’deki hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan 12 yaşındaki Rus kızın ailesi, çocuklarının durumu stabil hale gelene kadar St. Petersburg’a nakledilmemesi kararı aldı.

Kızın annesi tarafından Sputnik’e yapılan açıklamaya göre bugün yetkililer, küçük kızın St. Petersburg’a nakledilerek tedavisine anavatanında devam edilmesini önerdi. Ancak ebeveynler, 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın sağlık durumunun böylesi bir riske uygun olmadığı düşüncesiyle bu teklifi reddetme kararı aldı.

Daha önce Saint Petersburg Valiliği, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bulunan ve durumu halen ciddiyetini koruyan kızın, yeni komplikasyonlar olmazsa birkaç gün içinde Rusya’ya gönderilebileceğini açıklamıştı. Ancak minik kızın ebeveynleri, çocuklarının durumu iyileşmeden Rusya’ya gönderilmesinden vazgeçme kararı aldı.

Aile, St. Petersburg’a uçma fikrine sıcak bakıyor olsa da bunu yalnızca kızlarının sağlığı adına en düşük risk oluşturacak koşullarda uygun görüyor.

St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramamıştı. Son anda birkaç kişinin müdahalesiyle boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak Denizli'de bir hastaneye kaldırılan kız,yoğun bakıma alınmıştı.

Kız çocuğunun babası, hastane yakınında 1 haftalık konaklama ücretinin tur operatörü tarafından karşılandığını belirterek kızlarının yanında bir hafta daha kalacaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta St.Petersburg’dan gönderilen doktor ekibi de, komada olan 12 yaşındaki kızın durumu hakkında Türk meslektaşlarına yardım etmek için Türkiye’ye uçmuşlardı.