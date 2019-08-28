Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı

Zanlı, takip sırasında şüpheli girdiği bir sokakta down sendromlu 15 yaşındaki Ali Kaan Kadıoğlu'na çarparak yaralanmasına neden oldu.
Şantiye yetkilileri kaçmayı sürdüren zanlının otomobilini çarparak durdurdu. Zanlı, olay yerinde toplanan kalabalık tarafından darbedildi.
Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı kalabalığın elinden aldı. Aracında şantiyeden çalınan malzemeler bulunan zanlı, emniyete götürüldü.
Olayda yaralanan engelli çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
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