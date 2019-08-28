AK Partili belediyenin 86 milyon TL borcu çıktı

AK Partili Niğde Belediyesi’nin 86 milyon 472 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı. Bu borcun 1 milyon 600 bin lirası işçilerin sendikasına ait. Belediyenin, işçilerin maaşından peşin olarak kestiği tutarı sendikaya ödemediği belirtildi.

Niğde Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Erdal Aydoğan, belediye başkanlığına verdiği önergeyle 2009 yılından itibaren belediyenin ne kadar borç devraldığını sordu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Aydoğan’a gelen yanıtta borçlar kalem kalem sıralandı. Buna göre 2009 yılında 47 milyon 255 bin 750 lira olan belediyenin borcu 2014 yılında 74 milyon 732 bin 758 liraya yükseliyor. 2019 yılı itibarıyla devir alınan toplam borç 86 milyon 472 bin 637 lirayı buluyor. 38 milyon 699 bin 622 lirası İller Bankası kredileri borcu, olan bu rakamın 3 milyon 392 bin lirası ise Aksaray, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde elektrik dağıtımı yapan kurum Meram Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (MEDAŞ) ait. Toplam rakamda en dikkat çekici kalem ise sendika aidatı oldu.

Belediyenin borçları arasında 1 milyon 600 bin lira sendika aidatı borcu bulunuyor. Aydoğan yaptığı açıklamada, "Bu tabloyu gördükten sonra AKP Niğde Belediyesini devraldıktan sonra yaptığı tek işin borçları hızlı bir şekilde artırmak olduğunu görmüş olduk. Bitmeyen azalmayan bir borç yükü. Ancak bir borç kalemi var, o ise 'sendika aidatı'. Yani sendika üyesi işçilerin maaşlarında peşin olarak kesilip o sendikaya aylık yatırmak zorunda olan ödenek. Bu borcun güncel hali 1 milyon 600 bin lira Yani Niğde Belediyemiz sendika üye aidatlarıyla ayakta durmaya çalışır duruma gelmiş" ifadelerini kullandı.