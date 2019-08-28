'Yeni parti kuracak isimler hem Erdoğan'a hem de birbirlerine karşılar'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında yeni parti örgütlenmesi içinde oldukları konuşulan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun arasında 'sert rüzgarlar estiğini' söyledi. Selvi, "Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni parti kurulmadan kavga başladı' başlıklı bugünkü yazısında yeni parti hazırlığı içindeki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül-Ali Babacan partisi ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun arasındaki ilişkiye değindi.

'ALDATILMIŞ OLABİLİRLER'

Söz konusu isimler arasında 'sert rüzgarlar estiğini' belirten Selvi, Gül'ün Davutoğlu'na kırgın olduğunu iddia ederek "Gülen ziyareti konusunda hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar" diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: