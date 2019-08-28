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    Melih Altınok

    Sabah yazarı Altınok: Erkeklerin 'erkekliklerinden ötürü kadınları öldürdükleri' söylemi cinsiyetçi bir yaklaşım

    DHA
    Türkiye
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    Sabah yazarı Metin Altınok, bugünkü köşe yazısında Emine Bulut cinayeti üzerinden yeniden gündeme gelen kadına şiddet olaylarının 'erkeklik kimliğine' bağlanmasının cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu iddia etti.

    © DHA /
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    Sabah yazarı Metin Altınok, 'Erkeklere ölüm' başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında kadına şiddet konusuna değindi. 

    Emine Bulut cinayeti üzerinden yeniden gündeme gelen konuyla ilgili görüşlerini yazan Altınok, kadına yönelik şiddetin 'erkek kimliğinden kaynaklanmadığını' belirtti ve bu görüşe sahip olmanın da 'cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu söyledi. 

    'BİLİMSEL OLARAK ORTADA'

    Altınok, kadına şiddet olaylarının 'cinsiyetten daha baskın sorunlardan kaynaklandığının' bilimsel bir gerçek olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

    "Bu önemli sorunla ilgili bir arpa boyu yol alamamamızın ve sözünü ettiğim goygoyculuğa gün doğmasının nedeni ise, tartışmayı domine eden profesyonellerin 'Erkeklerin erkekliklerinden ötürü kadınları öldürdüğüne' dair önermeyi dayatmaları.

    Oysa bu söylem cinsiyetçi bir yaklaşım olduğu kadar, şiddetin gerçek motivasyonlarını da örtülüyor.

    Aynı zamanda özcü de. Çünkü kadına, erkeğe, bebeğe, yaşlıya, hayvana karşı şiddetin cinsiyetten daha baskın sorunlardan kaynaklandığı bilimsel olarak ortada."

    ŞAŞMAZ ÖRNEĞİ

    Altınok, 'katilin cinsiyetinden öte motivasyonunun olduğu' konusunu ise iki yıl önce öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın erkek olmasıyla açıkladı. Altınok, "Vatan'ı bir otel odasında öldüren katilin kadın olmasına yapılan vurguları da aynı şaşkınlıkla okudum. Zira bu cinayette de katilin cinsiyetinden öte motivasyonunun olduğu ortada. Biraz ciddiyet" ifadelerini kullandı.

    'ALLAH EŞİNE SABIR VERSİN'

    Emine Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
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    Altınok ayrıca, bir televizyon programında kendisini eleştiren Kezban Hatemi için de şunları söyledi:

    "Telefonu kapattıktan sonra benden ismimle değil "erkek" diye bahsedildiğini tebessüm ederek izlediğim programda Kezban Hatemi'nin ağzından çıkan şu sözler hâlâ kulaklarımda çınlıyor:
    'Sorunu çıkartan da erkek, savaşı çıkartan da erkek, her türlü musibeti başımıza getiren de erkek!!! Dolayısıyla kadınlar bu dünyayı düzeltecek. Bu kadar basit. Melih'e söyleyelim. Savaşta mı ölmüş, erkekler erkekleri öldürmüş.'

    Ne diyeyim, Allah eşi Hüseyin Bey'e sabır versin."

    Etiketler:
    cinsiyetçilik, Emine Bulut, Sabah, Melih Altınok, Kadın cinayeti, Kadına şiddet
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