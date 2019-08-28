Kayyuma karşı 189 imza: Tanımıyoruz

Gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da bulunduğu 189 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre “Kayyum kararını tanımıyoruz” görüşüne yer verilen bildiride, “Biz Diyarbakır, Mardin, Van Belediye başkanlarına yapılan darbeyi, kendimize yapılmış sayıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. Biz, başkanlarına sahip çıkan halka vurulan her darbeyi kendimize vurulmuş sayıyoruz. Bu zulme karşı çıkıyoruz. Yarın sıranın, bugün susanlara geleceğini çok iyi biliyor, ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’ diye haykırıyoruz. Dünyanın her neresinde olursa olsun, demokrasiye, halkın iradesine, seçme hakkına, düşünce özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, adalet hissine ve vicdanın sesine inanan herkesi, ama herkesi bu zulme birlikte karşı koymaya davet ediyoruz” denildi.

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Can Dündar -Gazeteci

Eren Keskin – İnsan Hakları Savunucusu

Prof. Dr. Cengiz Aktar – Akademisyen

Prof. Dr. Baskın Oran – Akademisyen

Prof Dr. H. Neşe Özgen – Akademisyen

Doç. Dr. Nazan Üstündağ – Akademisyen

Hatip Dicle – Siyasetçi

Mustafa Altıoklar – Yönetmen

Hayko Bağdat – Gazeteci

Turgut Öker – Alevi Siyasetçi

Ahmet İnsel – Akademisyen

Celal Başlangıç – Gazeteci

Metin Yeğin – Gazeteci

Şanar Yurdatapan – Müzisyen – Aktivist

İsmail Beşikçi- Araştırmacı Yazar

Ragıp Duran – Gazeteci

Ahmet Nesin – Gazeteci

Ferhat Tunç – Sanatçı

Ergun Babahan – Gazeteci

Mehmet Bayrak – Araştırmacı Yazar

Ragıp Zarakolu – Gazeteci

Nurcan Baysal – Gazeteci

Fehim Işık – Gazeteci

Mustafa Sarısülük – Gezi Direnişçisi

Cem Özdemir – Mdb, Die Grünen

Gökay Akbulut – Mdb, Die Linke

Helin Evrim Sommer – Mdb, Die Linke

Sadet Karabulut ( Mıletvekılı Holanda Parlementosu)

Cansel Kızıltepe – Mdb, Spd

Evin İncir – Avrupa Parlamenteri / İsveç Sosyal Demokrat Parti

Kadir Kasırga – Milletvekili İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi

Amineh Kalabaveh – Milletvekili İsveç Sol Parti

Cansu Özdemir – Milletvekili Hamburg Sol Parti

Berıvan Aymaz ( Nrw Yesıler Eyalet Parlementerı)

Serkan Köse /İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi Milletvekili

Hakan Taş – Milletvekili Berlin Sol Parti

Berivan Aslan – Eski Avusturya Parlamenteri

Memet Kılıç- Avukat/ Eski Federal Almanya Milletvekili

Yekbun Alp – İsveç Eski Parlamenteri

Mazlum Koç – Bremen Sol Parti Milletvekili

Azad Faruk Aslan- Isvec Sol Parti Söderhamn Yönetim Kurulu Üyesi

Gin Algul Hajo – Gävle Belediye Yönetim Üyesi

Latife Akyüz – Barış Akademisyeni

İsmail Küpeli – Akademisyen

Ahmet Murat Aytaç – Barış Akademisyeni

Engin Sustam – Barış Akademisyeni

Mustafa Şener – Barış Akademisyeni

Hakan Altun – Barış Akademisyeni

Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler –Akademisyen / Paris Üniversitesi

Mehmet Rauf Kesici – Barış Akademisyeni

Nevra Akdemir – Barış Akademisyeni

Mine Gencel Bek – Barış Akademisyeni

Mustafa Şener – Barış Akademisyeni

Deniz Yonucu – Barış Akademısyeni

Melahat Kutan – Barış Akademisyeni

Muzaffer Kaya – Barış Akademisyeni

Kuvvet Lordoğlu- Akademisyen

Önder Çakır – Yönetmen

Nazmi Kırık – Sinemacı

Bülent Ant – Aabk Genel Sekreteri

A. Mahir Ofcan – Alternatif / Karadeniz İnisiyatifi

Azmi Berberoğlu – Avrupa Demokratik Çerkez Platformu

Aziz Gergin – Avrupa Süryaniler Birliği – Esu

Ali Atalan – Ezidi Siyasetçi / HDP Önceki Dönem Milletvekili

Yüksel Koç – Kcdk – E Eşbaşkanı

Fatos Göksungur – Kcdk – E Eşbaskanı

Demir Çelik – Kcdk – E Başkanlık Divanı Üyesi

Süleyman Gülcan – Atik Başkanı

Mehmet Cengiz – Yeşil Sol Parti

Hüseyin Ateş – Devrimci Parti

Besime Konca – HDP Önceki Dönem Milletvekili/ Avrupa Kürt Kadın Hareketi Tjk-E

Kemal Kıran – Fidef Başkanı

Metın Ayçiçek -Avrupa Surgunler Meclısı

Arzu Demir – Gazeteci

Ahmet Kahraman – Gazeteci

Atilla Keskin – Yazar

Çetin Oraner –Sanatçı

Kerem Schamberger – Kommunikationswıssenschaftler, Lmu München

Doğan Özgüden – Gazeteci

İnci Tuğsavul – Gazeteci

Ender İmrek – Yazar

Metin Behnan – Mezopotamya Dayanışma Derneği

Yaşar Küçükaslan – Mezopotamya Özgürlük Partisi

Yücel Özdemir (Gazeteci)

Öz Nûjen – Stand – Up Komedyeni Ve Yorumcu

Aziz Tunç – Yazar – Siyasetçi

Suat Bozkuş – Gazeteci – Yazar

Ziya Ulusoy – Esp Avrupa Temsilcisi

Ferda Çetin – Gazeteci

Cahit Mervan – Gazeteci

Faruk Sakık – Gazeteci

Mazhar Günbat – Gazeteci

Burhan Erdem – Gazeteci

Xeyrettin Çelik – Gazeteci

Serhat Bucak – Gazeteci

Cafer Tar – Gazeteci

Memo Şahin – Gazeteci

Günay Aslan – Gazeteci

Salar Rashid – Stockholm Belediye Meclisi Üyesi Sosyaldemokrat Partisi

Kurdo Baksi – Gazeteci

Zana Farqînî – Dil Bilimci / Yazar

Filiz Koçali- Gazeteci

Ozan Emekçi – Sanatçı

Av. Feride Laçin – Hukukçu

Gönül Erden – Ses Genel Başkanı

Said Sefa – Gazeteci Yazar

Ebru Ojen – Oyuncu Yazar

Seda Tanrıkulu Kaya – Hukukçu – Tuhad – Fed İzmir Şube Eski Eşbaşkanı

Faruk Eren – Disk Basın İş Genel Başkanı / Gazeteci

Ahmet Özmen – Diyarbakır Barosu Eski Başkanı

Korkut Akın – Yönetmen/Yazar

Hürriyet Özçelık – Kader

Şengül Alıcı – Sosyal Dayanışma Ve İletiş