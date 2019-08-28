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10:24 28 Ağustos 2019
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    Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarına karşı başlatılan protesto eylemleri 9. gününde devam ediyor.

    Kayyuma karşı 189 imza: Tanımıyoruz

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
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    189 gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçu, belediyelere kayyım atanması kararını tanımadıklarını açıkladı.

    Gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da bulunduğu 189 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

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    © AA / Murat Öner TAŞ
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    Gazete Duvar’da yer alan habere göre “Kayyum kararını tanımıyoruz” görüşüne yer verilen bildiride, “Biz Diyarbakır, Mardin, Van Belediye başkanlarına yapılan darbeyi, kendimize yapılmış sayıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. Biz, başkanlarına sahip çıkan halka vurulan her darbeyi kendimize vurulmuş sayıyoruz. Bu zulme karşı çıkıyoruz. Yarın sıranın, bugün susanlara geleceğini çok iyi biliyor, ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’ diye haykırıyoruz.  Dünyanın her neresinde olursa olsun, demokrasiye, halkın iradesine, seçme hakkına, düşünce özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, adalet hissine ve vicdanın sesine inanan herkesi, ama herkesi bu zulme birlikte karşı koymaya davet ediyoruz” denildi.

    Bildiriye imza atan isimler şöyle:

    Can Dündar -Gazeteci

    Eren Keskin – İnsan Hakları Savunucusu

    Prof. Dr. Cengiz Aktar – Akademisyen

    Prof. Dr. Baskın Oran – Akademisyen

    Prof Dr. H. Neşe Özgen – Akademisyen

    Doç. Dr. Nazan Üstündağ – Akademisyen

    Hatip Dicle – Siyasetçi

    Mustafa Altıoklar – Yönetmen

    Hayko Bağdat – Gazeteci

    Turgut Öker – Alevi Siyasetçi

    Ahmet İnsel – Akademisyen

    Celal Başlangıç – Gazeteci

    Metin Yeğin – Gazeteci

    Şanar Yurdatapan – Müzisyen – Aktivist

    İsmail Beşikçi- Araştırmacı Yazar

    Ragıp Duran – Gazeteci

    Ahmet Nesin – Gazeteci

    Ferhat Tunç – Sanatçı

    Ergun Babahan  – Gazeteci

    Mehmet Bayrak – Araştırmacı Yazar

    Ragıp Zarakolu – Gazeteci

    Nurcan Baysal – Gazeteci

    Fehim Işık – Gazeteci

    Mustafa Sarısülük – Gezi Direnişçisi

    Cem Özdemir – Mdb, Die Grünen

    Gökay Akbulut – Mdb, Die Linke

    Helin Evrim Sommer – Mdb, Die Linke

    Sadet Karabulut ( Mıletvekılı Holanda Parlementosu)

    Cansel Kızıltepe – Mdb, Spd

    Evin İncir – Avrupa Parlamenteri / İsveç Sosyal Demokrat Parti

    Kadir Kasırga – Milletvekili İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi

    Amineh Kalabaveh – Milletvekili İsveç Sol Parti

    Cansu Özdemir – Milletvekili Hamburg Sol Parti

    Berıvan Aymaz ( Nrw Yesıler Eyalet Parlementerı)

    Serkan Köse  /İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi Milletvekili

    Hakan Taş – Milletvekili Berlin Sol Parti

    Berivan Aslan – Eski Avusturya Parlamenteri

    Memet Kılıç- Avukat/ Eski Federal Almanya Milletvekili

    Yekbun Alp  – İsveç Eski Parlamenteri

    Mazlum Koç – Bremen Sol Parti Milletvekili

    Azad Faruk Aslan- Isvec Sol Parti Söderhamn Yönetim Kurulu Üyesi

    Gin Algul Hajo – Gävle Belediye Yönetim Üyesi

    Latife Akyüz – Barış Akademisyeni

    İsmail Küpeli – Akademisyen

    Ahmet Murat Aytaç – Barış Akademisyeni

    Engin Sustam – Barış Akademisyeni

    Mustafa Şener – Barış Akademisyeni

    Hakan Altun – Barış Akademisyeni

    Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler –Akademisyen / Paris Üniversitesi

    Mehmet Rauf Kesici – Barış Akademisyeni

    Nevra Akdemir – Barış Akademisyeni

    Mine Gencel Bek – Barış Akademisyeni

    Mustafa Şener – Barış Akademisyeni

    Deniz Yonucu – Barış Akademısyeni

    Melahat Kutan – Barış Akademisyeni

    Muzaffer Kaya – Barış Akademisyeni

    Kuvvet Lordoğlu- Akademisyen

    Önder Çakır – Yönetmen

    Nazmi Kırık – Sinemacı

    Bülent Ant – Aabk Genel Sekreteri

    A. Mahir Ofcan – Alternatif / Karadeniz İnisiyatifi

    Azmi Berberoğlu – Avrupa Demokratik Çerkez Platformu

    Aziz Gergin – Avrupa Süryaniler Birliği – Esu

    Ali Atalan – Ezidi Siyasetçi / HDP Önceki Dönem Milletvekili

    Yüksel Koç – Kcdk – E Eşbaşkanı

    Fatos Göksungur – Kcdk – E Eşbaskanı

    Demir Çelik – Kcdk – E Başkanlık Divanı Üyesi

    Süleyman Gülcan – Atik Başkanı

    Mehmet Cengiz – Yeşil Sol Parti

    Hüseyin Ateş – Devrimci Parti

    Besime Konca –  HDP Önceki Dönem Milletvekili/ Avrupa Kürt Kadın Hareketi Tjk-E

    Kemal Kıran – Fidef Başkanı

    Metın Ayçiçek -Avrupa Surgunler Meclısı

    Arzu Demir – Gazeteci

    Ahmet Kahraman – Gazeteci

    Atilla Keskin – Yazar

    Çetin Oraner –Sanatçı

    Kerem Schamberger – Kommunikationswıssenschaftler, Lmu München

    Doğan Özgüden – Gazeteci

    İnci Tuğsavul – Gazeteci

    Ender İmrek – Yazar

    Metin Behnan – Mezopotamya Dayanışma Derneği

    Yaşar Küçükaslan – Mezopotamya Özgürlük Partisi

    Yücel Özdemir (Gazeteci)

    Öz Nûjen – Stand – Up Komedyeni Ve Yorumcu

    Aziz Tunç – Yazar – Siyasetçi

    Suat Bozkuş – Gazeteci – Yazar

    Ziya Ulusoy – Esp Avrupa Temsilcisi

    Ferda Çetin – Gazeteci

    Cahit Mervan – Gazeteci

    Faruk Sakık – Gazeteci

    Mazhar Günbat – Gazeteci

    Burhan Erdem – Gazeteci

    Xeyrettin Çelik – Gazeteci

    Serhat Bucak – Gazeteci

    Cafer Tar – Gazeteci

    Memo Şahin – Gazeteci

    Günay Aslan – Gazeteci

    Salar Rashid – Stockholm Belediye Meclisi Üyesi Sosyaldemokrat Partisi

    Kurdo Baksi – Gazeteci

    Zana Farqînî – Dil Bilimci / Yazar

    Filiz Koçali- Gazeteci

    Ozan Emekçi – Sanatçı

    Av. Feride Laçin – Hukukçu

    Gönül Erden – Ses Genel Başkanı

    Said Sefa – Gazeteci Yazar

    Ebru Ojen – Oyuncu Yazar

    Seda Tanrıkulu Kaya – Hukukçu – Tuhad – Fed İzmir Şube Eski Eşbaşkanı

    Faruk Eren – Disk Basın İş Genel Başkanı / Gazeteci

    Ahmet Özmen – Diyarbakır Barosu Eski Başkanı

    Korkut Akın – Yönetmen/Yazar

    Hürriyet Özçelık – Kader

    Şengül Alıcı – Sosyal Dayanışma Ve İletiş

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