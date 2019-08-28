Kayyuma karşı 189 imza: Tanımıyoruz

Gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da bulunduğu 189 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Can Dündar -Gazeteci
Eren Keskin – İnsan Hakları Savunucusu
Prof. Dr. Cengiz Aktar – Akademisyen
Prof. Dr. Baskın Oran – Akademisyen
Prof Dr. H. Neşe Özgen – Akademisyen
Doç. Dr. Nazan Üstündağ – Akademisyen
Hatip Dicle – Siyasetçi
Mustafa Altıoklar – Yönetmen
Hayko Bağdat – Gazeteci
Turgut Öker – Alevi Siyasetçi
Ahmet İnsel – Akademisyen
Celal Başlangıç – Gazeteci
Metin Yeğin – Gazeteci
Şanar Yurdatapan – Müzisyen – Aktivist
İsmail Beşikçi- Araştırmacı Yazar
Ragıp Duran – Gazeteci
Ahmet Nesin – Gazeteci
Ferhat Tunç – Sanatçı
Ergun Babahan – Gazeteci
Mehmet Bayrak – Araştırmacı Yazar
Ragıp Zarakolu – Gazeteci
Nurcan Baysal – Gazeteci
Fehim Işık – Gazeteci
Mustafa Sarısülük – Gezi Direnişçisi
Cem Özdemir – Mdb, Die Grünen
Gökay Akbulut – Mdb, Die Linke
Helin Evrim Sommer – Mdb, Die Linke
Sadet Karabulut ( Mıletvekılı Holanda Parlementosu)
Cansel Kızıltepe – Mdb, Spd
Evin İncir – Avrupa Parlamenteri / İsveç Sosyal Demokrat Parti
Kadir Kasırga – Milletvekili İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi
Amineh Kalabaveh – Milletvekili İsveç Sol Parti
Cansu Özdemir – Milletvekili Hamburg Sol Parti
Berıvan Aymaz ( Nrw Yesıler Eyalet Parlementerı)
Serkan Köse /İsveç Sosyaldemokrat İşçi Partisi Milletvekili
Hakan Taş – Milletvekili Berlin Sol Parti
Berivan Aslan – Eski Avusturya Parlamenteri
Memet Kılıç- Avukat/ Eski Federal Almanya Milletvekili
Yekbun Alp – İsveç Eski Parlamenteri
Mazlum Koç – Bremen Sol Parti Milletvekili
Azad Faruk Aslan- Isvec Sol Parti Söderhamn Yönetim Kurulu Üyesi
Gin Algul Hajo – Gävle Belediye Yönetim Üyesi
Latife Akyüz – Barış Akademisyeni
İsmail Küpeli – Akademisyen
Ahmet Murat Aytaç – Barış Akademisyeni
Engin Sustam – Barış Akademisyeni
Mustafa Şener – Barış Akademisyeni
Hakan Altun – Barış Akademisyeni
Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler –Akademisyen / Paris Üniversitesi
Mehmet Rauf Kesici – Barış Akademisyeni
Nevra Akdemir – Barış Akademisyeni
Mine Gencel Bek – Barış Akademisyeni
Mustafa Şener – Barış Akademisyeni
Deniz Yonucu – Barış Akademısyeni
Melahat Kutan – Barış Akademisyeni
Muzaffer Kaya – Barış Akademisyeni
Kuvvet Lordoğlu- Akademisyen
Önder Çakır – Yönetmen
Nazmi Kırık – Sinemacı
Bülent Ant – Aabk Genel Sekreteri
A. Mahir Ofcan – Alternatif / Karadeniz İnisiyatifi
Azmi Berberoğlu – Avrupa Demokratik Çerkez Platformu
Aziz Gergin – Avrupa Süryaniler Birliği – Esu
Ali Atalan – Ezidi Siyasetçi / HDP Önceki Dönem Milletvekili
Yüksel Koç – Kcdk – E Eşbaşkanı
Fatos Göksungur – Kcdk – E Eşbaskanı
Demir Çelik – Kcdk – E Başkanlık Divanı Üyesi
Süleyman Gülcan – Atik Başkanı
Mehmet Cengiz – Yeşil Sol Parti
Hüseyin Ateş – Devrimci Parti
Besime Konca – HDP Önceki Dönem Milletvekili/ Avrupa Kürt Kadın Hareketi Tjk-E
Kemal Kıran – Fidef Başkanı
Metın Ayçiçek -Avrupa Surgunler Meclısı
Arzu Demir – Gazeteci
Ahmet Kahraman – Gazeteci
Atilla Keskin – Yazar
Çetin Oraner –Sanatçı
Kerem Schamberger – Kommunikationswıssenschaftler, Lmu München
Doğan Özgüden – Gazeteci
İnci Tuğsavul – Gazeteci
Ender İmrek – Yazar
Metin Behnan – Mezopotamya Dayanışma Derneği
Yaşar Küçükaslan – Mezopotamya Özgürlük Partisi
Yücel Özdemir (Gazeteci)
Öz Nûjen – Stand – Up Komedyeni Ve Yorumcu
Aziz Tunç – Yazar – Siyasetçi
Suat Bozkuş – Gazeteci – Yazar
Ziya Ulusoy – Esp Avrupa Temsilcisi
Ferda Çetin – Gazeteci
Cahit Mervan – Gazeteci
Faruk Sakık – Gazeteci
Mazhar Günbat – Gazeteci
Burhan Erdem – Gazeteci
Xeyrettin Çelik – Gazeteci
Serhat Bucak – Gazeteci
Cafer Tar – Gazeteci
Memo Şahin – Gazeteci
Günay Aslan – Gazeteci
Salar Rashid – Stockholm Belediye Meclisi Üyesi Sosyaldemokrat Partisi
Kurdo Baksi – Gazeteci
Zana Farqînî – Dil Bilimci / Yazar
Filiz Koçali- Gazeteci
Ozan Emekçi – Sanatçı
Av. Feride Laçin – Hukukçu
Gönül Erden – Ses Genel Başkanı
Said Sefa – Gazeteci Yazar
Ebru Ojen – Oyuncu Yazar
Seda Tanrıkulu Kaya – Hukukçu – Tuhad – Fed İzmir Şube Eski Eşbaşkanı
Faruk Eren – Disk Basın İş Genel Başkanı / Gazeteci
Ahmet Özmen – Diyarbakır Barosu Eski Başkanı
Korkut Akın – Yönetmen/Yazar
Hürriyet Özçelık – Kader
Şengül Alıcı – Sosyal Dayanışma Ve İletiş
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