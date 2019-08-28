Oruç Reis gemisi yola çıktı: Akdeniz'e gidiyor

Mersin'e gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan ayrıldıktan sonra Çanakkale Boğazı’na ulaşan Oruç Reis Gemisi, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgede sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz’e iniyor.
Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz’de sürdürüyor. Türkiye, bu 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis’i de bölgeye göndereceğinin mesajını geçtiğimiz ay verdi.
Marmara Denizi'nin tabanını karış karış inceleyen, açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi, bugün İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan hareket etti. Marmara Denizi'ni geçen Oruç Reis, TCG Yıldırım fırkateyni eşliğinde saat 20.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na girdi. 36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçişinden sonra Ege Denizi'ne açılacak olan Oruç Reis, ardından da varış limanı olan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yol alacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi’ndeki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek” ifadelerini kullanmıştı.
Oruç Reis Gemisi'nde 55 mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman ile donatılmış durumda. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde görev yapabiliyor. Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.
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