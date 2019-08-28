Kepez Devlet Hastanesi'nde 274 çocuğun doğum yapması Meclis gündeminde

Antalya’da yaşları 14 ile 17 arasında değişen 274 kız çocuğunun Kepez Devlet Hastanesi’nde doğum yapması Cumhurbaşkanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Valiliği’nin gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde 274 kız çocuğunun ne şartlar altında doğum yaptığını ve daha sonra tamamının polis ekiplerine bildirilip bildirilmediğinin yanıtını isteyen Zeybek, “Yaşanan bu vahim durumun takipçisi olacağız” dedi.

“Anne olan çocukların durumu AKP iktidarının öncelikleri arasında değil çünkü geçtiğimiz yasama döneminde gece yarısı önergesi ile TBMM'de çocuk istismarcılarına af getirmeye çalışması hâlâ toplumun belleğinde” diye konuşan Zeybek, "Çocuk anneler için bakanlığın sosyal hizmet uzmanları ile destek vermesi gerekmektedir, bakanlığın bu konuda çalışmaları kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir" dedi.

Antalya Barosu da konuyla ilgili girişimlerde bulundu. Baro’nun Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul, çocukların ve bebeklerinin akıbetlerinin öğrenilmesi gerektiğini ifade etti. 2018’den bugüne “çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla il genelinde 421 soruşturma açıldığını aktaran Ertuğrul, “Olayın üzerine titizlikle gidilmesi gerekiyor” dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan avukat Ertuğrul, “Varsa ihmali olan kamu görevlilerinin açığa çıkarılması, gizlenen bir durum varsa bu gizliliğin sona erdirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise haberimiz üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 2.5 yılda 18 yaş altında 42’si Türk, 106’sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor.”