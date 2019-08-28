Kayıt
10:45 28 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kepez Devlet Hastanesi'nde 274 çocuğun doğum yapması Meclis gündeminde

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Antalya’da yaşları 14 ile 17 arasında değişen 274 kız çocuğunun Kepez Devlet Hastanesi’nde doğum yapması Cumhurbaşkanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Valiliği’nin gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

    Cinsel istismar
    Twitter
    Tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
    Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde 274 kız çocuğunun ne şartlar altında doğum yaptığını ve daha sonra tamamının polis ekiplerine bildirilip bildirilmediğinin yanıtını isteyen Zeybek, “Yaşanan bu vahim durumun takipçisi olacağız” dedi.

    “Anne olan çocukların durumu AKP iktidarının öncelikleri arasında değil çünkü geçtiğimiz yasama döneminde gece yarısı önergesi ile TBMM'de çocuk istismarcılarına af getirmeye çalışması hâlâ toplumun belleğinde” diye konuşan Zeybek, "Çocuk anneler için bakanlığın sosyal hizmet uzmanları ile destek vermesi gerekmektedir, bakanlığın bu konuda çalışmaları kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir" dedi.

    Antalya Barosu da konuyla ilgili girişimlerde bulundu. Baro’nun Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul, çocukların ve bebeklerinin akıbetlerinin öğrenilmesi gerektiğini ifade etti. 2018’den bugüne “çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla il genelinde 421 soruşturma açıldığını aktaran Ertuğrul, “Olayın üzerine titizlikle gidilmesi gerekiyor” dedi.

    Twitter
    Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde son iki yılda 274 çocuk doğum yaptı
    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan avukat Ertuğrul, “Varsa ihmali olan kamu görevlilerinin açığa çıkarılması, gizlenen bir durum varsa bu gizliliğin sona erdirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

    Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise haberimiz üzerine şu açıklamayı yaptı:

    “Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 2.5 yılda 18 yaş altında 42’si Türk, 106’sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor.”

    Etiketler:
    Serap Ertuğrul, Antalya Barosu, TBMM, Ünal Hülür, doğum, çocuk, Rafet Zeybek, Antalya Valiliği, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı, Kepez Devlet Hastanesi, CHP, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada Katılımcıların Seçimi Ödülü'ne layık görülen Çinli fotoğrafçı Huaming Zhao'nun 'Harvesting Season' çalışması.
    2018-2019 Nikon Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren görüntüler
    Karikatür
    Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet