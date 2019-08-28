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11:54 28 Ağustos 2019
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    Esenyurt'tan 127 Suriyeli daha ülkesine döndü

    İstanbul'dan 21 bin göçmen çıkarıldı

    © AA / Esenyurt Belediyesi
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği, kaydı olmayan 21 binden fazla göçmenin kentten çıkarıldığını açıkladı. Kentten çıkarılan kaçak göçmenler geri gönderme merkezlerine, Suriyelilerin de geçici barınma merkezlerine gönderildi.

    İstanbul Valiliği kayıtsız göçmen, düzensiz göç ve kayıt dışı istihdama ilişkin yaptığı basın açıklamasında kentteki son durumu aktardı.

    İstanbul Valiliği
    © AA /
    İstanbul Valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildi
    Yapılan açıklamada, 12 Temmuz ile 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 16 bin 423 kaçak göçmenin geldikleri ülkelere gönderilmek üzere farklı illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildikleri bilgisi verildi.

    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, İstanbul'da kaydı bulunmayan 4 bin 500 Suriyelinin de başka kentlerde bulunan geçici sığınma merkezlerine gönderildiği belirtildi. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahip.

    İstanbul Valiliği'nin kısa süre önce aldığı bir karar uyarınca kentte kaydı bulunmayan tüm Suriyeli sığınmacıların ilk kayıtlarını yaptırdıkları kentlere geri dönmeleri gerekiyor.

    'İSTANBUL'DA 500 BİNİN ÜZERİNDE KAYITLI SURİYELİ VAR'

    İlk olarak 20 Ağustos olarak belirlenen süre daha sonra 30 Ekim'e uzatılmıştı. İstanbul'da çalışmaya da başlayan Suriyeli sığınmacıların kenti terk etmek ya da ailelerin bölünmek zorunda kalması tartışma başlatmıştı.

    © AA / Cem Genco
    İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için yarın son gün: 'İnsanlar yakalanırız korkusuyla dışarı çıkmıyor'
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'un kapasitesinin aşıldığını ve kentte 500 binin üzerinde kayıtlı Suriyeli bulunduğunu belirtmişti. Bakan Soylu ayrıca farklı kentlerde kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan en az 300 bin Suriyeli olduğuna dikkat çekmişti.

    Soylu, kentten çıkarılacak Suriyelilere yönelik iki istisna olacağını kaydetmişti. Buna göre kaydı olmamasına rağmen İstanbul’da çocuğu okula giden 2 bin 600 ailenin ve SGK girişi olanların bu uygulamadan muaf tutulacağını söyledi.

    Resmi rakamlara göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da ise yaklaşık 550 bin civarında Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor.

    Etiketler:
    Suriye, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Suriyeli, Göçmen, İstanbul Valiliği
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