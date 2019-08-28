Yengesini baltayla yaralayan kayınbirader tutuklandı

Geçen 18 Ağustos’ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana gelen olayda, Leyla Köse'nin evine doğru yürüdüğü sırada yolu, kayınbiraderi Savaş Orhan Köse, tarafından kesildi. Aracıyla yolunu kestiği yengesine tekme ve baltayla saldıran kayınbirader, yakında bulunan ağabeyi Turgut Köse’nin gelmesiyle kaçtı. 3 çocuk annesi, hastaneye kaldırılırken, Savaş Orhan Köse şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Balta darbeleriyle yaralanan kolundan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyat edilen ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Leyla Köse, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ancak kayınbiraderi Savaş Orhan Köse'nin aynı köyde yaşıyor olması nedeniyle kent merkezindeki kızının evine sığındı.
Leyla Köse, kayınbiraderinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındım” dedi.
‘SEVİNDİĞİM KADAR KORKULARIM VE ENDİŞELERİM DAHA DA ARTTI’
Dünkü haberin ardından harekete geçen Çaycuma Başsavcılığı, Savaş Orhan Köse hakkında yakalama kararı çıkarttı. Jandarma tarafından tekrar gözaltına alınan Savaş Orhan Köse, sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini söyleyen Leyla Köse, “Ben tutuklanmasına sevindim. Ama sevindiğim kadar korkularım ve endişelerim daha da arttı. Çünkü geride kalan, birlikte yaşadığı kadın, bana karşı çok öfkelendi. Bana bir şey yaptırmasından korkuyorum. Aileden bazı kişileri arayıp, davayı geri çekmemi, şikayetimden vazgeçmem için baskı yapıyorlar. Ben şikayetimden asla vazgeçmiyorum. Bu konuda da destek bekliyorum” dedi.
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