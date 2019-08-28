Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: İçme suyu için açıldığı söylenen sondaj kuyuları hiç açılmamış

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve gelmesinin ardından yaptığı tasarruf faaliyetlerine ilişkin konuştu. İçme suyu ihtiyacı temini için açıldığı söylenen sondaj kuyularını incelediklerini belirten Karalar, "35 adet kuyu hiç açılmamış. Kuyu açılmış gibi üzerine sadece beton dökmüşler" dedi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Karalar'ın sondaj kuyularıyla ilgili açıklamalarını paylaşarak, "İçme suyu ihtiyacı temini için açıldığı söylenen sondaj kuyuları incelenmiş 35 adet kuyunun hiç açılmadığı tespit edilmiş. Açılmayan kuyulara 5 Milyon 267 Bin Tl Ödenmiş..!" diye yazdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde alındıkları tarihten itibaren 2 Milyon 274 Bin TL tutarında 5524 adet toner alındığı tespit edilmiş .Ancak yapılan hesaplamalarda 2 Milyon 124 Bin TL Fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiş. — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 28, 2019

Karalar, “Kuyu açılmış gibi betondan bir kapak konuluyor. Kapağı kaldırdığında altında bir şey yok. Araştırmamız devam ediyor. Hani öbür 41 tanesine daha bakacağız. Muhtemelen bu açıldı denilen 35 sayısı daha yukarıya çıkacak” şeklinde konuştu.

​T24’ün aktardığı habere göre CHP’li Başkan Karalar, belediyenin kiraladığı araçlara dikkat çekerek, “Her ay 2 milyon tasarruf ettik, yılda 24 milyon tasarruf yapıyor” dedi. Kullanılmayan kiralık araçların bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Karalar, bu araçları iptal ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda kiralık araçlara ilişkin zorunlu hizmetlerin verilmediğini de tespit ettiklerini ifade eden Karalar, araçları veren firmanın vermesi gerektiği ancak vermediği yan hizmetleri düzelterek 4 milyon 145 bin lira kar ettiklerini ekledi.

Karalar, yılbaşından itibaren belediye bütçesinin artı değere çıkacağı yönünde söz verdi.

‘BELEDİYELER BU İŞİN HİÇBİR TARAFINDA DEĞİL’

Karalar, "Suriyelilere ilişkin bir projeniz var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Mümkün değil. Muhtemelen yarın 11 büyükşehir belediye başkanı bir toplantı yapacağız. Bu konu orada gündeme gelecek. Hükümetin yapacağı bir konudur bu. Büyük bir sorundur. Belediyeler de bu konunun içinde olmalıdır. Ama belediyeler bu işin hiçbir tarafında değil. Göç başlı başına ülkeler için bir sorun. Zaten gecikilmiş, peş peşe hızlı tedbirler almazsak çözemeyiz."

“Belediyeyi zarar ettirenler hakkında soruşturma olacak mı?” sorusuna Başkan Karalar, “Zarar ettiren kim varsa, belgelere dayanarak biizm görevimiz bunları savcılığa intikal ettirmek, gerisi artık hukukun işidir. Sonucu ne olur bilemem” yanıtını verdi.

Başkan Karalar, “Belediye meclisinde CHP çoğunluk değil daha önce borçlanma yetkisi verilmedi bunu nasıl çözeceksiniz?” sorusuna da, “Adana’yı büyütecek kararlarda bize destek vereceklerine inanıyorum. Adana lehine bu işlerin çözüleceğine dair inancım vardır” diye yanıtladı.

"Bankamatikçiler arasında kimlerin yakınları var?" sorusuna da yanıt veren Karalar, Keleş soy adından 7-8 kişi olduğunu ve bazı soy isimlerinden de birden fazla insana rastladıklarını söyleyerek, "Eğer o arkadaşlarımız belediyeye faydalı işler yapıyorlarsa işlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Karalar, “Ereğli’den gelip burada çalışan kardeşlerimiz var, maaşını alıp çalışmayan kardeşlerimiz var. Bunlarla yollarımızı ayırdık" diye konuştu.