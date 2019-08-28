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13:26 28 Ağustos 2019
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    Öğretmeni öldüren kiralık katil için istenen ceza belli oldu

    © İHA /
    Türkiye
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    Pendik'te, "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

    Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiası
    © AA /
    Bunalımdaki öğretmen kendisini öldürmesi için kiralık katil tutmuş
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğretmen olan İlkay Sivaslı'nın İ.E. ile uzun yıllar sevgili oldukları, ilişkilerinin bitmesinin ardından ikilinin görüşmeye devam ettikleri, bu sırada öğretmen Sivaslı'nın İ.E'ye kredi çekerek borç para verdiği, bu nedenle taraflar arasında hukuki uyuşmazlık olduğu anlatıldı.

    Öğretmen Sivaslı'nın son zamanlarda çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı.

    İddianamede, öğretmen Sivaslı'nın 24 Mart'ta sosyal medya üzerinden şüpheli Tanju Doğan ile tanıştığı, ikilinin telefon üzerinden iletişime geçtikleri ve bir süre sonra da arkadaş oldukları kaydedildi.

    Öğretmen Sivaslı'nın her buluşmalarından şüpheli Tanju Doğan'a 150-200 lira para verdiği aktarılan iddianamede, bir süre sonra öğretmen Sivaslı'nın şüpheli Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta bunu kabul etmediği, ancak öğretmen Sivaslı'nın ısrarı üzerine şüpheli Doğan'ın "nasıl öldüreceğim" diye sorduğu ve "iple boğ" cevabını aldığı anlatıldı.

    İddianamede, bunun üzerine şüpheli Doğan'ın öldürmek amacıyla öğretmen Sivaslı'nın boğazını sargı beziyle sıktığı, ancak yüzünün kızarması üzerine bıraktığı, öğretmen Sivaslı'nın da şüpheliye tokat atarak "sen bu işi beceremezsin" dediği aktarıldı.

    'AŞIK OLDUĞU İÇİN ÖLÜMDEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ'

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    Öğretmeni öldüren kiralık katil: Hayatımda hiç bu kadar ilgi görmedim, yedirdi içirdi, kıyafet aldı, öldürmemi istedi
    İkilinin bu yaşananların ardından görüşmeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, bu süre zarfında şüpheli Doğan'ın öğretmen Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği, olaydan bir gün önce de birlikte Pendik'te bir kişiden 2 bin 500 liraya olayda kullanılan tabancayı satın aldıkları belirtildi.

    İddianamede, olay günü öğretmen İlkay Sivaslı'nın evine aldıkları silahla birlikte gelen şüpheli Doğan'dan kendisini vurmasını istediği, ancak şüphelinin yine kabul etmediği, bunun üzerine Sivaslı'nın şüpheliye tokat attığı, ardından kendi yatağına sırt üstü yattığı, şüpheli Doğan'ın da Sivaslı'nın karnına yastık koyarak ateş ettiği ifade edildi.

    Öğretmen Sivaslı'nın "bir süre daha bekle, ben öldükten sonra gidersin" demesi üzerine ikilinin o şekilde konuşmaya devam ettikleri belirtilen iddianamede, daha sonra aralarında helalleştikleri ve Sivaslı'nın bayılması üzerine şüpheli Doğan'ın evden ayrıldığı aktarıldı.

    İddianamade, şüpheli Doğan'ın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan öğretmen Sivaslı'nın hayatını kaybettiği, Doğan'ın savunmasında ise olaydan önce İlkay Sivaslı'nın kendisine ait telefonun bütün şifrelerini kaldırdığını, aralarındaki konuşmaları kaydettiklerini, kendi telefonunda da bu yazışmaların olduğunu ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.

    'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMASIN'

    Öğretmen Sivaslı'nın kendisini öldürmesini istediğinin ses kayıtları ve mesajlar ile sabit olduğu aktarılan iddianamede, şüpheli Doğan'ın öğretmen Sivaslı'ya aşık olduğu ve karşılık bulamadığı, hatta Sivaslı'nın kendisini öldürtmek için adeta yalvardığı, şüpheliyi bir şekilde ikna ederek kendisini öldürttüğü hususlarının da mesajlardan anlaşıldığı ifade edildi.

    İddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın kendisini öldürtmek için şüpheli ile tanışıp ikna etmesinin, şüphelinin de bu baskılar sonucu maktulü öldürmesinin hukuka uygunluk sebebi olamayacağı, maktul ve şüphelinin bu konuşmaları yapmasının eylemin kasten öldürme suçunu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

    Şüpheli Doğan'ın öğretmen Sivaslı'yı öldürmeyi planladığı kaydedilen iddianamede, bu planı da birlikte yaptıkları, olayın ani gelişen bir eylem olmadığı, bu nedenle eylemin "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu oluşturduğu, bu nedenle olayda haksız tahrik hükümlerin uygulanmaması gerektiği ifade edildi.

    İddianamede, şüpheli Tanju Doğan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Hazırlanan iddianamede, gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Doğan ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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    Etiketler:
    Tanju Doğan, Öğretmen, kiralık katil, İlkay Sivaslı
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