Asma kilit akımı Taksim Meydanı'na da sıçradı

Özellikle son günlerde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görülüyor.

Çiftlerin dilek tutarak ve iyi şans getirmesini ümit ederek ellerindeki asma kilitleri meydandaki demir korkuluklara asmaları, Paris'te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts'ı (Aşıklar Köprüsü) andırıyor.

Asma kilitleri daha önce Paris’te gördüğünü ifade eden Mehmet Akın, “Ben Avustralya’dan geliyorum. İznimi burada geçireceğim. İstanbul’da doğup büyüdüm. Kilit hakkında hatırladığım kadarıyla Paris’te böyle bir şey görmüştüm. Şimdi de gözümün önüne geliyor. Paris’te uzun köprüler var. Bir köprünün üzerinde bütünüyle görmüştüm bu kilitleri. Köprüye asılmış kilitleri gördüğüm yaklaşık 10 yıl önceydi. Galiba bu olay İstanbul’a da yayılıyor. Belki de Türkiye çapında da olabilir bu. Paris aşk şehri olduğu için sanırım burada da o niyetle yapılıyor” dedi.

Asma kilit akımı Taksim Meydanı'na da sıçradıhttps://t.co/VOIWLzQQWH pic.twitter.com/Tx3oCUU96o — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 28, 2019

​Paris'in ünlü Aşıklar Köprüsü'ne çiftlerin dilek tutarak kilit takma akımının yıllardır devam ettiği biliniyor. 'Aşk kilitleri' olarak anılan kilitler, geçen yıllarda ağırlık yaptığı gerekçesiyle belediye çalışanları tarafından köprüden sökülmüştü.