Eski bakan Eroğlu’ndan ‘kayyumdan hediye’ açıklaması: Beni herkes ‘hediye almayan bakan’ olarak bilir

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kayyum olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ikinci kez üstlenen Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddiasına dair açıklamalarda bulundu. Kendisinin 'hediye almayan bakan' olarak bilindiğini ileri süren Eroğlu, "Kati surette ben hediye almadım, sadece bizim arkadaşlara 100-150 liralık bir Mardin Valiliği tanıtım tabağı verildi" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, kayyum olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de ikinci kez üstlenen Vali Mustafa Yaman’ın, önceki kayyumluğu döneminde verdiği hediyelerle ilgili eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile konuştu.

"Kayyum olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de ikinci kez üstlenen Vali Mustafa Yaman’ın, önceki kayyumluğu döneminde dağıttığı hediyelere ilişkin tartışma bitecek gibi görünmüyor.

Vali Yaman, dünkü konuşmamızda, geçmiş dönemdeki kayyumluğu sırasında bakanlara verildiği ileri sürelen hediyelere ilişkin belgelerin yanlış okunduğunu belirtmişti.

Yaman, ‘O hediyeler bakanlara kesinlikle alınmadı. O bakanların beraberinde gelen heyetlere dağıtılan hediyelerin meblağı’ demişti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Veysel Eroğlu’nun Mardin’i ziyaretine de değinmiş ve belgede görülen 74 bin 886 liralık meblağın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

‘Bakan Eroğlu’na kesinlikle hediye alınmadı ve verilmedi’ deyip devam etmişti:

‘DSİ Genel Müdürü, yardımcıları, daire başkanları ve korumaların bulunduğu 100 kişiye verilen hediyelerin meblağı oradaki…’

Vali’nin sözlerini dün haberturk.com sitemizdeki köşe yazımda, Habertürk TV’de de haber saatinde Didem Arslan Yılmaz ile sohbetimizde aktarmıştım.

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Akşam saatlerinde eski Bakan Veysel Eroğlu aradı, sesi biraz öfkeliydi.

‘Beni herkes ‘hediye almayan Bakan’ olarak bilir…’ cümlesiyle söze girdi.

‘Ne ben, ne de benimle beraber çalışan arkadaşlarım kesinlikle hediye almaz. Çünkü benim Bakanlığım döneminde yasaktır…’ diye devam etti.

Beni aramadan önce Mardin Valisi Mustafa Yaman ile de konuştuğunu belirtti ve ‘Kendisi de benim hediye almadığımı size söylemiş’ dedi.

SADECE PLAKET TABAK VERİLDİ

20 Aralık 2017 tarihinde Mardin’e yaptığı geziye katılan bürokratları sıralayıp sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Benimle, DSİ, Orman, Dağ Koruma Milli Parklar, Meteoroloji genel müdürleri vardı. Zaten gittiğimiz uçak küçük; Orman’ın uçağı 6 kişiliktir. 20 Aralık 2017’de gittik. Devlette her şey kayıtlıdır. Valiliği ziyaretten sonra Artuklu Üniversitesi salonunda büyük bir temel atma merasimi yaptık. Akşam da döndük. Orada 100 kişi falan gibi bir heyet söz konusu değil. Orada bir temel atma merasimi vardı, vatandaşlar davet edildi. Benim de hediye almam söz konusu değil. Sadece genel müdürlere ‘Mardin Valiliği' yazan bir tabak verildi. Onun da örneğini hemen gönderebilirim.’

DSİ Genel Müdürü’ne verilmiş olan Mardin Valiliği yazılı tabağın fotoğrafını da kısa süre içinde yolladı.

‘Verilen sadece budur, en fazla 50, 100 belki 150 lira olabilir değeri’ dedi.

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İsminin karşısına hediye meblağı olarak gösterilen 74 bin 886 lira 89 kuruşluk bir hediyenin söz konusu olmadığını birkaç kez üzerine basarak söyledi ve devam etti:

‘Biz asla böyle bir hediye almadık. Hatta 100 kişiyle falan da gitmedik…’

Konuşmamızın bundan soraki bölümü şöyle devam etti?

- EROĞLU: Ben aradım, ‘Sayın Valim ben sizden hediye aldım mı?’ diye sordum, ‘Almadınız’ dedi. Hatta sizin yazınızı ve Didem Arslan Yılmaz hanımefendi ile yaptığınız TV programının video kaydını da yolladım..

- Evet size hediye verilmediğini, orada yayınlanan listede adınızın geçiyor olmasının ‘Bakan ve beraberindekiler’ ibaresinden kaynaklandığını belirttiler. Sayın Vali, beraberinizdeki korumalar, Genel müdürler ve yardımcıları ile Daire başkanlarının bulunduğu 100 kadar kişiye hediye verildiğini söyledi.

Korumalar diye bir şey yok ki. Oraya gittiğimiz uçak zaten küçüktü, bir tane koruma amiri geldi. Yani benim ismim bahsedilince… Genel müdürlere sorun, koruma amirine, şoföre kesin talimatım vardır. Hediye almak yasak. Kati surette almayacaksınız. ‘Eğer Bakan’ın haberi var’ derlerse de kesinlikle almayacaksınız. Zaten ben ‘Hediye almayan Bakan’ olarak bilinirim. Gazetecilerin önünde bir tabak verdi Mardin Valiliği. Arkadaşlar sadece plaket gibi onu aldı. O da 74 bin lira etmez. Ne 74 bini, 50 bilemediniz 100 lira. DSİ Genel Müdürü nezaketen, ‘Madem hatıra Vali’ye karşı da hoş olmaz’ diye üzerinde Mardin’i tanıtan amblem de olunca almak zorunda kaldı.

Sadece bu Vali de değil; Türkiye’de en çok gezen Bakan olarak bilinirim, hiçbir validen tek hediye almadım. Bütün valilere sorun. ‘Bakan hediye kabul eder miydi?’ diye sorun. Diyecekler ki ‘Kabul etmezdi…’ Bazen masraflar oluyor herhalde Vali bunları kapatmak için yapmış; temsil giderlerinden ödeyebilir.

BENİM İSMİMİ NİYE YAZIYOR?

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Tamam da o zaman benim ismimi niye yazıyor. Temsil gideri ise ben almadım, benim ekibim de almadı, yasak çünkü. Ekibim almadığına göre, giden bu kadar kişi de yok, burada kimse almadı ki, niye benim adım yazıyor orada?

KURU SOĞANLA İDARE EDENİM

- Madem ekibinizden hiç kimse almadı söylediğiniz gibi neden adınız yazıyor?

Bilemem. Ben de onu söylüyorum. Benim adım niye orada. Ben İSKİ Genel Müdürü iken oğlumun sünnetini evimde kimseye söylemeden yaptırdım. Hatta babam aradı, ‘Tek oğlun vardı niye düğün yapmadın?’ dedi. ‘Baba ben İSKİ Genel Müdürü’yüm gelenler takı falan getirir ben altında ezilirim diye yapmadım’ dedim. Ben böyle bir adamım. Asla hediye kabul etmem. Hiçbir kimsenin de hediyesini kabul etmedik. Ayrıca daha önce yılbaşlarında hediye gelirmiş, kapıya talimat verdim, takvim ajanda dışında tek bir hediye kabul edilmeyecek dedim. Hediye girişlerini tamamen yasakladım, hem İSKİ hem de DSİ’de. Bunu DSİ’deki arkadaşlara da sorun. Herkes bilir hediye veremez. Ne ihtiyacım var? Masrafı olmayan sade yaşayan biriyim. Bazen yemek olmaz kuru soğanı vururum ekmek arasına peynir koyup yerim. Hiçbir iş adamının, mütehhidin davetine de katılmamışımdır.

AÇIKLIĞA KAVUŞTURDUNUZ

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Kati surette ben hediye almadım, sadece bizim arkadaşlara 100-150 liralık bir Mardin Valiliği tanıtım tabağı verildi. Onun dışında giden arkadaşların da ismi belli, hepsiyle de konuştum. ‘Bize hiç bir hediye verilmedi’ dediler. Ayrıca da 100 kişi gibi bir heyet de gelmedi. Geldiyse belki Bölge Müdürü ve 5,10 o bölgeden bürokrat gelmiştir. Başka da gelmemiştir. Ben açtım Vali’ye ‘hediye verdin mi?’ diye sordum. ‘Göğsünü gere gere varsa bir kaydınız söyleyin’ dedim. Daha önce de valilik yaptığı Tunceli, Kırklareli, Balıkesir’de de beraberdik. Ben hiçbir zaman ondan hediye almadım. Aldıysam da söylesin. Veysel Eroğlu Mardin Belediyesinden veya Valiliğinden hiç bir zaman hediye almamıştır, almaz da… Açıklığa kavuşturduğunuz da iyi oldu. Size ve Didem (Arslan Yılmaz) Hanım'a da ayrıca bunun için teşekkür ediyorum.