Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.