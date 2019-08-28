Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi

Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı.
Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
Belediye, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı.
Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
Belediye, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
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