9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video gönderen adam tutuklandı

Yalova'da yaşayan Turan Öztürk, 9 yaşındaki T.Ö. adlı kız çocuğuna sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlık isteği yolladı.
DHA'nın haberine göre T.Ö., durumu annesi S.Ö. ve babası Ö.Ö.'ye anlattı. Anne S.Ö., Öztürk'e sosyal paylaşım sitesinden ulaşıp hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Öztürk, bu kez de cinsel içerikli görüntüleri S.Ö.'ye gönderdi. Bunun üzerine aile polise giderek Öztürk'ten şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu Öztürk, Çınarcık ilçesindeki evinde gece saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Öztürk'ün, daha önce 'cinsel istismar' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirtildi.
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