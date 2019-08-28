Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük hafriyat soruşturmasını başlattı: 'Milyonlarca lira zarar var'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde hafriyat döküm sahalarında yaşanan gelir kaybı nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamuyu zarara uğratan yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında müfettişler tarafından inceleme sürdürülüyor.
Yetkililer, bu sözleşmeler sadece sonucunda belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğradığını bildirdi. Gökçek’in işi sözleşme ile ANFA üzerinden Osmanlıspor’a verdiği tarih olan Ağustos 2014’ten sözleşmenin feshedildiği güne kadar yaklaşık 3 yıldaki kamu zararının tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında, inşaat ruhsatı alıp daha sonra iskan ruhsatı alan inşaat firması sahiplerinden döküm makbuzlarına ait bilgi ve belgeler talep edilecek.
Büyükşehir Belediyesi kaynakları, soruşturmanın ardından eski başkan Melih Gökçek de dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında yasal süreci başlatacak.
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