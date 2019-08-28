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16:29 28 Ağustos 2019
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük hafriyat soruşturmasını başlattı: 'Milyonlarca lira zarar var'

    © İHA / YUNUS EMRE KARTAL-AW786897
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm bedellerinin belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması nedeniyle soruşturma başlattı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde hafriyat döküm sahalarında yaşanan gelir kaybı nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamuyu zarara uğratan yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında müfettişler tarafından inceleme sürdürülüyor.

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    Edinilen bilgiye göre hafriyat döküm işinin Temmuz 2014 tarihinde Meclis kararı ile belediye şirketlerinden ANFA’ya aylık 30 bin TL’ye (yıllık 360 bin TL) verildiği, ANFA’nın ise bu işi Osmanlıspor’a aylık 100 bin TL’ye (yıllık 1.200.000 TL) sözleşme yaparak verdiği ifade edildi.

    Yetkililer, bu sözleşmeler sadece sonucunda belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğradığını bildirdi. Gökçek’in işi sözleşme ile ANFA üzerinden Osmanlıspor’a verdiği tarih olan Ağustos 2014’ten sözleşmenin feshedildiği güne kadar yaklaşık 3 yıldaki kamu zararının tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında, inşaat ruhsatı alıp daha sonra iskan ruhsatı alan inşaat firması sahiplerinden döküm makbuzlarına ait bilgi ve belgeler talep edilecek.

    Büyükşehir Belediyesi kaynakları, soruşturmanın ardından eski başkan Melih Gökçek de dahil olmak üzere tüm sorumlular hakkında yasal süreci başlatacak.

    Etiketler:
    Mansur Yavaş, Soruşturma, kaynak, Melih Gökçek, TL, Para, Zarar, hafriyat, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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