Bodrum’da komaya giren Rus kız hayatını kaybetti

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü İrina Kasimova, Sputnik’e açıklamasında, “Bodrum’daki Sunhill otelinde, 18 Ağustos günü yaşadığı talihsiz olay sonucu kritik durumda hastaneye kaldırılan Rusya vatandaşı Alisa Adamova’nın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen öldüğünü üzüntüyle bildiriyoruz” dedi.

Rusya Büyükelçiliği’nin, genç kızın zamansız vefatı ile ilgili ailesine ve tüm yakınlarına tüm içtenlikle başsağlığı dilediğini söyleyen Rus diplomat, Alisa Adamova’nın naaşının ülkesine gönderilmesi için Rusya Başkonsolosluğu ve yerel makamların gereken tüm yardımı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Bu trajik olayla ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip edeceklerini kaydeden Kasimova, “Türk adaletinin, bu trajediden sorumlu kişileri tespit edeceğini ve hak ettikleri cezayı vereceğini umuyoruz” dedi.