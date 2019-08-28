Rusya'da, dünyanın en güçlü havan topunun atış talimi kameralara yansıdı

Rusya’nın kuzeyindeki Tambov bölgesinde gerçekleştirilen bir askeri atış talimi esnasında havan topu yüklemekte olan askerlerin görüntüleri, Zvezda TV kanalında yayınlandı.

2S4 Tyulpan tipi motorlu havanın ormanlık alanda yaptığı atış talimi de kameralara yansıdı.

Atış talimi sırasında 8 ila 40 kilometre menzilinde yapılan atışlarda, yaklaşık 1500 hedef vuruldu. Söz konusu silahın 240 milimetrelik havan toplarıyla yaptığı atışların yıkım etkisi, dünyanın en uzun menzilli havan sistemi olarak kabul edilmesini sağlıyor. Her türlü güçlü patlayıcı, zırh delici mermi ve nükleer mühimmat söz konusu motorlu havana yüklenebiliyor.

Sovyet döneminde tasarlanmış olan söz konusu motorlu havanın modernizasyon çalışmaları henüz sürüyor. Ancak havanın bu yeni versiyonunun, 2020 yılında yeniden askeri sahalara dönmesi planlanıyor.