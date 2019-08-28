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19:52 28 Ağustos 2019
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    Bolu Belediyesi'nde 127 gündür eylem yapan 18 işçi göreve geri dönüyor

    Bolu Belediyesi'nde 127 gündür eylem yapan 18 işçi göreve geri dönüyor

    © AA /
    Türkiye
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    Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan ve göreve dönebilmek için belediye önünde 127 gündür eylem yapan 18 işçi, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile yaptıkları görüşmenin ardından eylemi sonlandırdı. İşçiler, 1 ay içinde iş başı yapacak.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan ve göreve dönebilmek için belediye önünde 127 gündür eylem yapan 18 işçi, eylemi sonlandırdı ve Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırı kaldırdı.

    Bolu Belediyesi'nde, 31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından işten çıkarılan 97 işçiden 18'i, işe iade talebiyle eylem yapıyordu. 18 işçi, bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında görüştü.

    Görüşmenin ardından belediye binasının karşısında bulunan çadır, işçiler tarafından boşaltıldıktan sonra kaldırıldı. Çadırı kaldıran işçiler, daha sonra Belediye Başkanı Özcan'ı makamında ziyaret etti.

    'SİYASİ KONJONKTÜR DERKEN KONU BAŞKA YERLERE ÇEKİLDİ'

    Ziyarette açıklama yapan Tanju Özcan, bugünün kendisi için mutlu bir gün olduğunu söyledi.

    İHA
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    Özcan, "Arkadaşlarımıza çıkış gerekçesini o gün anlatmıştım. ‘Şirket personeli olarak almışlar ama şirketin mevcut halde maaşları ödemesi mümkün değil' demiştim. ‘Önümüzdeki süreçte mağdur olduğunu bildiğim 17-18 arkadaşımız var. Bunları peyderpey alacağım' demiştim. Ama sonrasında İstanbul seçimlerinin tekrarı, ülkedeki siyasal konjonktür derken konu başka yerlere çevrildi" dedi.

    'SÖZÜMÜ TUTTUM AMA BAŞKA ALIM PLANIMIZ YOK'

    İşçileri eylemi sonlandırmaları için işe almadıklarını belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şunu açıklıkla belirteyim; bu arkadaşların, eylemi sonlandırmaları için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim. Konunun bununla hiç alakası yok. Bu arkadaşlarımı birebir biliyorum. Gerçekten en mağdur olan insanlar. Bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personelimizdi. Aynı işlerine, yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum".

    Özcan, söz konusu 18 işçiye işten ayrıldıkları gün "Sizi almadan kimseyi almayacağım belediyeye" dediğini aktararak, "Bu sözümü tuttum ama önümüzdeki süreçte başkalarını da hemen işe alabilecek durumda değilim. Bu arkadaşlarımız dışında yakın zamanda bir alım planlamamız yok" diye konuştu.

    Etiketler:
    İşe iade, Eylem, İşçi, Tanju Özcan, Bolu Belediyesi
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