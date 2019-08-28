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21:23 28 Ağustos 2019
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    Orhan Çakırlar

    İYİ Parti: CHP'den partiye dönmeyen arkadaşımız, meclis üyeliğinden istifa etmeli

    © DHA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Grup Başkanı ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Millet İttifakı listesinden belediye meclis üyesi seçilen partililerinden bir ismin partilerine dönmediğini, bu durumun devamının ittifaka gölge düşüreceğini belirtti.

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    Millet İttifakı listesinden Edirne Belediyesi Belediye Meclis üyesi seçilen İYİ Partili Ayhan Murat Dursunoğlu, CHP’den istifa edip partisine dönmedi. Dursunoğlu’na meclis üyeliğinden istifa etme çağrısı yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, CHP’den ortak hareket etme beklentileri olduğunu aktardı.

    Çakırlar, “Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı’nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

    ‘GÖRÜŞMEYE RAĞMEN İSTİFA ETMEDİ’

    Yazılı açıklama yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Millet İttifakı listesinden Edirne Belediyesi Belediye Meclisi’ne giren 5 İYİ Parti üyesinden 1’inin partilerine geri dönmediğini belirtti.

    Parti il yöneticilerinin, belediye meclis üyesi Ayhan Murat Dursunoğlu ile görüşmesine rağmen bekledikleri yanıtı alamadıklarını aktaran Çakırlar, şöyle devam etti:

    “İl Başkanım ve Merkez İlçe Başkanım bahse konu kişi ile görüşerek defaatle istifa etmesi gerektiğinin söylenmesine rağmen bu saate kadar CHP’den istifa etmemiştir. İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nın bu şahsa verdikleri destekten sonra bunları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı’nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim”.

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    © AA /
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    ‘ARKADAŞLARIMIZIN PARTİLERİNE DÖNMELERİNE CHP DE YARDIMCI OLMALI’

    İYİ Parti’nin seçime katılma yeterliliği kazanması için CHP’den partilerine geçen 15 vekilin, daha sonra CHP’ye döndüğünü hatırlatan Çakırlar, “15 saygıdeğer milletvekili görevini ve misyonu tamamlayıp nasıl kendi partilerine döndülerse yerel seçimlerde de İYİ Parti’den istifa edip Millet İttifakı listesinden belediye meclisi üyesi olan arkadaşlarımız görevlerini ve misyonlarını tamamlamış olup, eksiksiz olarak partimize dönmelerine CHP örgütü de yardımcı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

    ‘AKSİ HALDE TÜM TÜRKİYE’DE GÜÇ BİRLİĞİMİZİ AKAMETE UĞRATACAK’

    İki partinin ortak hareket etmesi yönünde beklentilerini aktaran Orhan Çakırlar, “Her iki parti müşterek hareket ederek beklentimizi açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde samimiyetsizlik ve ortak yönetim anlayışı Edirne’de bittiği gibi domino etkisi ile tüm Türkiye’deki güç birliğimizi akamete uğratacaktır” dedi.

    Çakırlar, aksi halde bu durumdan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın sorumlu olacağını vurguladı.

    Kentte seçimlerden sonra sözlerin tutulmadığı yönünde şikayetler aldıklarının altını çizen Çakırlar, seçimlerden önce söylenen “Edirne’yi beraber yöneteceğiz” sözünün sözde kalmaması gerektiğini belirtti.

    Etiketler:
    Ayhan Murat Dursunoğlu, Orhan Çakırlar, CHP, Millet İttifakı, İYİ Parti, Edirne
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