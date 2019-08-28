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21:23 28 Ağustos 2019
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    Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk

    Ahmet Türk: Kayyum, 16 masası bulunan lokantaya 1 milyon 75 bin 216 TL hesap ödedi

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Türkiye
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    Sertaç Kayar
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    Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, basında yer alan harcama faturalarının tümünün doğru olduğunu belirterek “işlemler usulsüz değil” açıklamasında bulundu. Türk, kayyum dönemi ile ilgili “Toplam 16 masası bulunan bir lokantaya 1 milyon 75 bin 216 TL hesap ödendi” dedi.

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    İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyeye kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın harcamalar ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Yazılı açıklama yapan Türk, harcamalarla ilgili fatura dökümlerini de paylaştı. Faturaların tümünün doğru olduğunu belirten Türk “işlemler usulsüz değil” açıklamasında bulundu.

    75 BİN KİŞİ ZİYARETE GELDİ

    Belediyeye yeniden kayyum olarak atan Vali Mustafa Yaman’ın, 4 aylık süre zarfında yaptığı 300 bin TL’lik harcamalara dair paylaştığı faturalar hakkında izahatta bulunan Türk, “2016 yılı Kasım ayında anti demokratik bir şekilde başkanı olduğum belediyeye kayyum atandıktan sonra geçen 2,5 yıldan sonra 31 Mart seçimleri ile tekrar halkımızın oyları ile 2019 yılında gasp edilen belediye başkanlığını demokratik bir seçim sonrası tekrar kazandım. Seçimleri kazandıktan sonra; Belediye başkanlığına en az 75 bin insan tebrik ziyaretine gelmiştir. Yeniden kayyum atandığı haftaya kadar halkımızın tebrik ziyaretleri devam etmekteydi. Belediyemiz hakkında basına kayyum Mustafa Yaman tarafından verilen faturaların tümü doğrudur. Bu konuda yapılan harcamalar da doğrudur. Bizim usulsüz yaptığımız hiçbir işlem yoktur” dedi.

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    Türk, bu harcamalara dair bilgileri ise karşılaştırmalı olarak tek tek şöyle paylaştı: 

    - Mardin Milletvekilimiz Tuma Çelik’in belediyemizi ziyaretinde kendisine yemek verilmiştir. O ve beraberinde bulunan heyete  (251 kişiye) belediye olarak yemek vermişiz. Ve bu yemeğin fiyatı kişi başı 70 TL’dir. Verilen bu yemekte herhangi bir usulsüzlük yoktur. Sadece bir karşılaştırma yaparsak Kayyum Mustafa Yaman’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vermiş olduğu yemek bedeli aşağıdaki gibidir;

    - 28/03/ 2019 tarihli fatura ile Süleyman Soylu ve heyetine  (3800 kişiye) vermiş olduğu yemeğin maliyeti 266 bin 760 TL’dir. 

    - 14.06.2019 tarihinde CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyete yemek verilmiştir. Bu konunun da gizli saklısı yoktur. Sayın Yıldırım Kaya ve beraberindekiler kendi konaklama ücretini ödemiştir. Belediyemiz sadece yemek davetindeki ücreti ödemiştir. Dikkat ederseniz 400 değil, 450 değil, 407 kişi denmiştir. Bu 407 kişinin büyük çoğunluğu da bizim partinin üyeleridir ve bu ziyaretten duydukları mutluluğu paylaşmak için yemeğe gelmişlerdir. Yine baktığımızda yemek bir önceki faturada olduğu gibi kişi başı 70 TL’dir. 

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    ‘TOPLANTIYA AKP’LİLER DE KATILDI’

    - 11.07.2019 tarihinde belediyemiz sınırları içerisinde bulunan siyasi parti farkı gözetmeksizin (AKP ve HDP) tüm belediye başkanlarımız ile birlikte ‘Mardin’e nasıl hizmet ederiz’ konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya Belediye Başkanlarımız katılmıştır.  Bu toplantıya belediye çalışanlarımız, başkanların korumaları, basın mensupları ve HDP belediye meclis üyeleri eşlik etmiştir. Toplam 133 kişiye yemek verilmiştir. Yemeğin kişi başı maliyeti de 60 TL’dir. 

    ‘ÇEREZ FATURALARINA BAKTIĞIMIZDA BEN UTANIYORUM’

    - Basına vermiş oldukları 15.05.2019 tarihli su faturası ise, bir belge değil, bir utanç vesikasıdır. 500 koli su faturası. 500 koli su faturasının tutarı 7500 TL’dir. Bu faturayı basına sunmaktan insan utanç duyar. Kendilerinin yediği çerez faturalarına baktığımızda ben utanıyorum.

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    - Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan vekilimiz tarafından hastane ziyaretleri ve çeşitli etkinlikler yapılmıştır.  Bu kapsamda çikolata ve kolonya alınmıştır.  Bunun faturası da 7 bin 570 TL’dir.

    - 29/06/2019 tarihinde Makamda misafirlere ikram edilmek üzere çay, şeker, kahve ve çikolata alınmıştır.  Fatura bedeli de 35 bin 694 TL’dir. 

    - 29.04.2019 tarihinde belediyemizi ziyarette bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Yazar Güler Buğday’a ve aynı tarihte gelen diğer heyetlere verilen yemeklere toplam 528 kişi katılmıştır. Bu yemeklerin maliyeti de 28 bin 512 TL’dir. Bu yemeğin de kişi başı maliyeti 54 TL’dir.

    - 17.05.2019 tarihinde makamda ikram edilmek üzere Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Sekreterliğe çay kahve ve çikolata alınmıştır. Bunun faturaları da 33 bin 642 TL’dir. 

    - 02.05.2019 tarihli fatura belediyemizi ziyarette bulunan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ve beraberindeki 790 kişiye verilen yemeğin faturasıdır. Bu yemekte kişi başı yemek ücreti olarak 54 TL ödenmiştir.

    HDP, miting, secmen
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    '16 MASASI BULUNAN LOKANTAYA 1 MİLYON 75 BİN 216 TL HESAP'

    Türk, açıklamasının devamında Kayyum Vali Mustafa Yaman dönemindeki harcamalara dair birkaç fatura paylaştı. 

    Bunlardan 28/03/2019 tarihli faturalara göre, Kayyum Mustafa Yaman döneminde Kızıltepe’de bulunan ve toplam 16 masası bulunan bir lokantaya 1 milyon 75 bin 216 TL hesap ödendi.  Türk, “Bu harcamalar sadece, bakanlara ve AKP milletvekillerine verilen yemek faturalarıdır. Muhtarlara vb. kuruluşlara verilen yemek bedelleri konumuzun dışında olduğu için açıklanmamıştır” diye de ekledi. 

    Türk’ün paylaştığı diğer fatura bilgileri ise şöyle: 

    - 28/03/ 2019 tarihli fatura ile Süleyman Soylu ve heyetine  (3800 kişiye) vermiş olduğu yemeğin maliyeti 266.760 TL’dir. 

    - Kayyumun 4240 kişiye aynı lokantada yine 28/03/ 2019 tarihli fatura ile vermiş olduğu yemeğin fiyatı 274.752 TL’dir.

    - Kayyum 1894 kişiye aynı lokantada 28/03/2019 tarihli fatura ile vermiş olduğu yemeğin  fiyatı 143.180 TL’dir. Mahir Ünal ve heyetine verilen yemek.

    © REUTERS / Ahmet Bolat/Pool via REUTERS
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    - Kayyum, 1810 kişiye aynı lokantada  28/03/2019 tarihli fatura ile vermiş olduğu yemeğin  fiyatı 130.971 TL’dir. Kültür Bakan Yardımcısı ve heyeti.

    - Kayyum ,1660 kişiye aynı lokantada  28/03/2019 tarihli fatura ile vermiş olduğu yemeğin  fiyatı 116.582 TL’dir. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan ve heyeti.

    - Mardin AKP vekilleri Ceyda Bölünmez, Şehmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya heyetine  143,186 TL’ye yemek verilmiştir. Bu fatura da 28/03/2019 tarihlidir.

    - 27/03/2019 tarih ve B-817266, 27/03/2019 gün ve B 817267 sayılı faturalar ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Gençlik Spor Bakanı ve heyetlerine verilen yemek bedeli  315 bin TL’dir.

    Etiketler:
    Kayyum, Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mardin, Türkiye
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