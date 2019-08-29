Tunceli Valiliği: SİHA desteğiyle 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 PKK mensubunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Merkez Kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerimizce gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada 'terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü' belirtildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.