Burhan Kuzu'dan Halk TV'ye HDP tepkisi: RTÜK bu konuda gerekeni yapacaktır, terör örgütü propagandasına müsaade edilemez

'YANDAŞ KANAL HALK TV'
Twitter'dan açıklama yapan Kuzu, Halk TV'nin terör örgütü propagandası yaptığını öne sürerek, "CHP'nin yayın organı, yandaş kanal Halk Tv bu akşam ekranına terör örgütünü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını çıkarmış. CHP, Kandil'den talimat almaya devam ediyor. RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsade edilemez"açıklamasında bulundu.
CHP’nin yayın organı, yandaş kanal Halk Tv bu akşam ekranına terör örgütünü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını çıkarmış. CHP, Kandil’den talimat almaya devam ediyor. RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsade edilemez.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) August 28, 2019
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