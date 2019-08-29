Selvi: Bazı iş adamları, Babacan'ın partisi için AK Partili başkanları arıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden Ali Babacan ile hareket eden iş insanlarının bazı AK Partili başkanları aradığını iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın partisiyle ilgili çalışma yürüten bazı iş adamlarının bazı AK Partili başkanları arayarak ortak çalışma teklifinde bulunduklarını iddia etti.

Selvi, 'Yeni partiler cephesinde ilginç şeyler yaşanıyor' başlıklı yazısında "Abdullah Gül-Ali Babacan partisiyle ilgili çalışmaları yürüten 'işadamları' arayıp birlikte çalışmak istediklerini bildiriyorlar. Babacan adına işadamı gruplarının araması size ilginç gelmiyor mu? Başkanlar, siyasete Erdoğan’la devam edeceklerini belirtip telefonları kapatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, aynı yöntemi daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kullandığını belirtti ve şunları söyledi:

"Abdullah Gül-Ali Babacan’ın kuracakları partiyi aralık ayına erteledikleri söyleniyor. Hatta Aralık da olmayabilir, 2020’ye kalabilir diyenler var. Acelelerinin olmayışı ufukta bir seçim olmamasından kaynaklanmıyor. Daha çok konjonktürle ilgili. Öyle ki temmuz-ağustos aylarında S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin ABD tarafından cezalandırılacağı beklentisi hâkimdi. 1 yıl önce Trump’ın attığı tweet’lerle dolar 7.2’ye kadar tırmanmıştı. Bu kez de ağır yaptırımlar gelirse doların 9 liraya kadar tırmanmasını, ekonomide bir felaket tablosunun yaşanmasını bekliyorlardı. Ülkenin felaketinden kendilerine saadet çıkmasını hesap ediyorlardı. Krizin tam orta yerinde ekonomideki başarılarıyla Ali Babacan, gül gibi açacaktı. Ancak Trump beklentilerini suya düşürdü. Bekledikleri kriz gelmedi. Onlar da parti kurma çalışmalarını zamana yaymayı tercih ettiler."