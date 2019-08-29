Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'indaki 4 albay generalliğe yükseltilirken, 18 generalin görev yeri değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.
Buna göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Kurmay Kıdemli Albaylar Yüksel Yiğit ile Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
18 GENERAL VE 30 ALBAYIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Karar kapsamında, 18 general ve 30 albayın görev yeri değişti.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı'na, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi'ne, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı'na, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına atandı.
Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu Konya İl Jandarma Komutanlığı'na, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na, Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na, Personel Başkanlığı Personel Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Erdem Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit Van İl Jandarma Komutanlığı'na, Adana Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Gazi Demir, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na, Zonguldak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fahri Semiz Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na, Safranbolu Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay İsa Çakmak Batman İl Jandarma Komutanlığ'ına, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na, Erzurum Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ömer Ersever Bolu İl Jandarma Komutanlığına, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu Çorum İl Jandarma Komutanlığına, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na, Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na, Yalova İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz Erzurum İl Jandarma Komutanlığına, Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na, Isparta İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan Kars İl Jandarma Komutanlığı'na, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mücahit Alkıran Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na, Bolu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na, Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Uğur Özmen Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç Kütahya İl Jandarma Komutanlığına, Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na, Teftiş Kurulları Başkanlığı Özel İnceleme Müfettişi Kıdemli Albay Hüsamettin Erol Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına, Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Tombul Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na, Asayiş Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanı Kıdemli Albay İbrahim Güven Samsun İl Jandarma Komutanlığına, Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na, Kars İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay Tokat İl Jandarma Komutanlığına, Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı Murat Kılıç Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na, Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Bakçepınar Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
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