Uzaklaştırma kararı talebi 2 kez reddedilen kadın öldürüldü: Katil 'Bir tabur asker de gelse vuracağım' demiş

Atamaz'ın "Beni öldürmekle tehdit ediyor" diye defalarca şikayetçi olduğu Cankara hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu ancak bu talebinin mahkeme tarafından 2 kez reddedildiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet'ten Şirin Şeçkin'in haberine göre, olay yerinde Atamaz’a sıkılan kurşunların çıktığı Ömer Cankara’ya ait silah bulunamazken iki şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı.
Olaydan yaklaşık 4 ay önce Kebire Atamaz’ın şüpheli Ömer Cankara hakkında iki kere uzaklaştırma talebinde bulunduğu fakat ikinci talebinin Elazığ 1. Aile Mahkemesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede Atamaz, "Beni sevdiği şeklinde, hakaret içerikli mesajlar, köy meydanında öldüreceğim içerikli tehditleri mesaj ve ses kayıtlarında var. Ömer Cankara ile aramda duygusal bir ilişki olmamıştır. Kendisi dediğim gibi kafayı bana takmıştır. Bu şahıstan dolayı ailemde huzur kalmamıştır. Eşimin telefonundan da beni tehdit etti. Mesaj kaydı var" ifadelerini kullanmıştı.
Atamaz uzaklaştırma talebinin reddini ise ifadesinde şöyle anlattı: “Ömer Cankara isimli şahıs sürekli beni aramaktadır. Ben defalarca kendisine beni aramamasını söylememe karşın günde en az 20 kere aramaktadır. Ben kendisine karşı uzaklaştırma kararı talebinde bulundum. Ancak Aile Mahkemesince söz konusu GSM hattının şüphelinin kullandığı sabit olmaması nedeniyle talebim reddedildi.”
'GURURUMLA OYNADI'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)