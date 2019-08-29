İstanbul Valiliği Suriyelileri geri gönderme politikasını yeniden düzenledi: 5 şartı taşıyan sığınmacı İstanbul'da kalabilecek

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın daveti üzerine Türkiye'de yayın yapan Arapça yayın yapan medya kurumları bir araya geldi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, İstanbul Valisi Yerlikaya, düzensiz göçün önlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.
12 Temmuz-25 Ağustos 2019 arasında 16 bin 423 kaçak göçmenin tespit edildiğini duyuran İstanbul Valiliği, göçmenlerin geri gönderme işlemlerinin sevk edildikleri geri gönderme merkezlerinde yapıldığını belirtti.
'KAYITSIZ HER SURİYELİ FARKLI İLLERE GÖNDERİLMEYECEK'
Ancak kayıtsız her Suriyeli farklı illere gönderilmeyecek. İstanbul Valiliği, aile fertleri farklı illere kayıtlı Suriyeli savaş mağduru göçmenlerin sorununa da çözüm bulmak için adım attı.
Şu özelliklere sahip Suriyeli sığınmacılar İstanbul'da ikamet etmeye devam edecek:
- İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ve aileleri
- Anne ve babasını kaybetmiş ve diğer akrabalarının himayesindeki öksüz ve yetim çocuklar
- Aile bütünlüğünün temini için İstanbul'a kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı fertleri
- İstanbul’da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletme sahipleri ile çekirdek aileleri
- Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler
Valilik bu şartları taşıyan sığınmacaların İstanbul'da yaşamaya devam edebileceklerini belirtti.
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