İstanbul Valiliği Suriyelileri geri gönderme politikasını yeniden düzenledi: 5 şartı taşıyan sığınmacı İstanbul'da kalabilecek

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kayıtsız olarak yaşayan tüm sığınmacılar için geri gönderme politikasının terk edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca aile fertleri farklı illere kayıtlı Suriyelilerin İstanbul'da kalmaları için 5 şart öngördü.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın daveti üzerine Türkiye'de yayın yapan Arapça yayın yapan medya kurumları bir araya geldi.

Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Göç İdaresi il Müdürü Recep Batu da katıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, İstanbul Valisi Yerlikaya, düzensiz göçün önlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

12 Temmuz-25 Ağustos 2019 arasında 16 bin 423 kaçak göçmenin tespit edildiğini duyuran İstanbul Valiliği, göçmenlerin geri gönderme işlemlerinin sevk edildikleri geri gönderme merkezlerinde yapıldığını belirtti.

'KAYITSIZ HER SURİYELİ FARKLI İLLERE GÖNDERİLMEYECEK'

İstanbul’da yaşayan kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli göçmenin, İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği illerdeki kamplara gönderildiğinin ifade edildiği açıklamada, başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşlerinin devam ettiği kaydedildi.

Ancak kayıtsız her Suriyeli farklı illere gönderilmeyecek. İstanbul Valiliği, aile fertleri farklı illere kayıtlı Suriyeli savaş mağduru göçmenlerin sorununa da çözüm bulmak için adım attı.

Şu özelliklere sahip Suriyeli sığınmacılar İstanbul'da ikamet etmeye devam edecek:

İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ve aileleri

Anne ve babasını kaybetmiş ve diğer akrabalarının himayesindeki öksüz ve yetim çocuklar

Aile bütünlüğünün temini için İstanbul'a kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı fertleri

İstanbul’da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletme sahipleri ile çekirdek aileleri

Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler

Valilik bu şartları taşıyan sığınmacaların İstanbul'da yaşamaya devam edebileceklerini belirtti.