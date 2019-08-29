Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyurusu

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Bodrum Belediye Başkanı Aras, yakın akrabalarına menfaat teminiyle suçlanıyor. Aras hakkındaki suç duyurusu, 5 yıl önce tamamlanan ve iskânı alınan 25 villalık projenin ruhsatının iptal edilmesine dayandırılıyor.
Arsa sahipleri, yapının projeye uygun olmadığını savunurken, yüklenici firma tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini öne sürdü. MM Proje A.Ş., arsa sahibi Aras ailesine karşı tapu iptal ve tescil davası açtı.
5 YIL ÖNCE VERİLEN İSKÂN İPTAL EDİLDİ
2015 yılında başlayan davada sona doğru gelinirken 31 Mart seçimleri sonrası Bodrum belediyesinde başkan değişti. Mehmet Kocadon'dan boşalan koltuğa emekli asker Ahmet Aras oturdu.
Şirket bu kararın iptali için Muğla İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın yarı sıra Bodrum başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.
Dilekçede, Aras’ın görevi kötüye kullandığı savunudu. MM Proje A.Ş.’nin davalık olduğu Aras ailesi ile Aras’ın akraba olduğu belirtilen dilekçede şöyle dendi:
“Şüpheli, şikâyete konu olayda belediye başkanlığına ilişkin görevini kötüye kullandı. Hukuki ihtilaf yaşayan akrabalarına menfaat sağlayabilmek amacıyla yasalara aykırı olarak aldığı kararlarla müşteki şirketin mağduriyeti sebep oldu.”
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