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13:44 29 Ağustos 2019
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    Doktor Özkan, yüz nakli bekleyen Leyla ile görüştü: Elimizden geleni yapacağız

    © DHA /
    Türkiye
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    Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'nin testlerini yenileyeceklerini, uygun şartlar oluşursa tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi. 

    © İHA /
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    Özkan, yüz nakli bekleyen Leyla Demirci ve Firdevs Tatar ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde düzenlediği toplantıda, Leyla'nın 7 yıllık hastaları olduğunu, 12 yaşından beri takibini yaptıklarını söyledi. 

    Leyla kendilerine ilk başvurduğunda 18 yaşından küçük olduğu için sadece tahlillerini yapıp, nakil dışında başka neler yapılabileceği konusu üzerinde durduklarını aktaran Özkan, "Leyla'nın yanık yüzdesi çok fazla ve vücudunda maalesef doku naklinin yapılabileceği alanları fazla değil" dedi. 

    Hasta listesinde bulunan ve aralıkla kontrolden geçirdikleri Leyla'nın son günlerde basının ve sosyal medyanın gücüyle gündem olduğunu belirten Özkan, bunun en azından gündeme gelmiş olması nedeniyle kötü bir şey olmadığını dile getirdi.

     Leyla'nın çok sevdiği ve uyumlu hastalarından birisi olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

    "Leyla sesini duyurarak organ ve doku bağışının ne kadar önemli olduğunun hatırlanması açısından önemli bir iş yaptı. Arkadaşlarımız testlerini tekrarlamak için Leyla'yı yakın zamanda kontrole çağırmıştı. Bazı nedenlerle gelemedi, gecikmesi vardı. Böylece bugün normal kontrolüne gelmiş oldu. İnşallah yakın zamanda Leyla'nın yine testlerini yaparız ve uygun şartlar oluşursa tedavisine elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Leyla'nın tüm kayıtları Sağlık Bakanlığında var. Bakan Bey'in kendisi ve ekibi Leyla'yı sahiplendi, ilgilendi. Kendileri bizi de aradılar." 

    Özkan, Leyla'nın sadece bir örnek olduğuna ve onun gibi yüzlerce hasta bulunduğuna dikkati çekti. 

    Leyla'nın 18 yaşın üstünde olmasının avantaj sağladığını vurgulayan Özkan, "Leyla 15 yaşındayken uygun iki donör çıkmıştı ama mevzuata takıldık. Biz de çok istemedik çünkü ergen yaşa gelmeden bu tür nakillerin yapılması uygun görülmüyor. Leyla'nın özel sağlık nedenleri dolayısıyla uzun yılları bulmadan ameliyat olması gerekiyor" diye konuştu. 

    Özkan, Leyla'nın 10-15 gün kadar hastanede kalıp testlerden geçirileceğini bildirdi.

    'FİRDEVS İÇİN İŞLER YOLUNDA GİDİYOR'

    © İHA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği bir hasta olan Firdevs Tatar'ın ise Leyla'ya göre daha şanslı olduğunu aktaran Özkan, genç kızın vücudunda hasar görmemiş bölgeleri bulunduğu için doku naklini vücudundan yapmaya çalıştıklarını kaydetti. 

    Özkan, "Firdevs için işler yolunda gidiyor. İnşallah Firdevs yakın zamanda güzel bir ameliyatla istediği sonuca ulaşır." dedi. 

    Yeni bir yüze kavuşma hayali kuran Leyla Demirci ise heyecanlı olduğunu bildirdi. 

    Basın toplantısının ardından Leyla Demirci'nin testlerden geçirilmesi için hastaneye yatış işlemleri gerçekleştirildi.  

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin yüz nakli olmak istediği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girmişti. 

    Bakanlığın yönlendirmesiyle Leyla ve babası Sait Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya gelmişti.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Plastik cerrahi, Akdeniz Üniversitesi, Leyla Demirci
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