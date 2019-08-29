İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bugüne kadar sabah 06:00'a doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimiz bazı sorunlar yaşıyordu. İstanbulluların sabahları veya gece mesailerinden dönüşlerde sorun yaşamaması adına bunları yeniden düzenledik.
- M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M4 (Kadıköy-Tavşantepe), M5 (Üsküdar-Çekmeköy), M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak. Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.
İstanbul’da 24 saat metro ulaşımının detaylarını paylaşıyorum. https://t.co/NENkpAYNdR— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 29, 2019
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