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15:20 29 Ağustos 2019
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    İşten çıkarılan İSPARK çalışanları, İBB önünde toplandı: 'Hiçbir yüz kızartıcı sebep yok, dönmek istiyoruz'

    © İHA /
    Türkiye
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    İşten çıkarılan İSPARK çalışanları, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada "Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor" dendi.

    İşten çıkarılan İSPARK çalışanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde basın açıklaması yaptı. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulundu. 

    Ekrem İmamoğlu
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    İmamoğlu 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı: Cuma ve cumartesi olacak, 6 metro hattı hizmet verecek
    'BİZİM İŞTEN ÇIKARILMAMIZ İÇİN HİÇBİR YÜZ KIZARTICI SEBEP YOK' 

    İşçiler adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Dün biz çalışırken, şeflerimizden bize bir bilgi geldi. Makinelerimizin teslim edilmesi gerektiğini ve iş akdimize son verildiği söylendi. Yaklaşık 238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi. Hiçbir gerekçe yoktur. Biz her gün 10 saat güneşin altında çalışıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sadece şunu merak ediyorum. Seçimden önce verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu'nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede?

    © DHA /
    İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı: 'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'
    'HANIMI HAMİLE, BİR HAFTA SONRA DOĞUMU OLACAK İNSANLAR VAR'

    Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor. Bize bir açıklamada yapılmadı. Bir mesaj yoluyla buradaki herkesin işine son verildi."

    Etiketler:
    Tepki, işten çıkarma, İBB, İSPARK
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